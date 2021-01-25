家務多由女性扛 印度政黨認應給薪

家務重擔多落在女性身上是全球的普遍現象，根據統計，全球女性每天從事無給薪事務(如家中雜事、照顧老少等)的平均時間為265分鐘，男性僅有81分鐘。其中，排名第19的印度，女性每日從事近300分鐘無薪勞務，為因應此現象，有政黨呼籲政府，提供忙碌於家務的婦女們薪水，希望讓每個辛勤付出的人都能獲得實質回報。

無薪勞工女較男多

根據國際勞工組織數據顯示，全球女性每天花在處理家中事務如做家事、照顧小孩、長輩等的時間平均為265分鐘。其中以台灣的168分鐘為最少，伊拉克的345分鐘為最多，前十名的國家中又以東歐國家為最大宗。

另一方面，全球男性每日平均僅從事83分鐘無給薪事務，不到女性的三分之一。居末的柬埔寨男性每日為家務付出18分鐘，最多的摩爾多瓦也不過只有200分鐘，台灣男性則是41分鐘，與女性數據差距懸殊。

印度推家務補貼金

《BBC》報導，印度婦女每日付出297分鐘於家庭勞務中，全球名列第19屬前段班，印度政黨MNM提出「向付出勞務但沒有獲得實質回報的女性提供薪水」政策，希望讓這些婦女得到應有回饋的同時也呼籲社會重視家庭照料者的重要性。

MNM創辦人，同時也是印度知名電影演員哈桑表示：「全國有九成民眾的付出都極為重要，卻從沒有人重視。」他也指出，政府往往只有在某些人因為從事無薪勞務而受傷，甚至死亡時才會給予金錢救助，但這對於失去重要角色的家庭於事無補，必須從根本給予協助。

我國亦有呼聲

回頭檢視台灣對家務貢獻者的保障，我國法律透過「家庭生活費用的分擔」以及「自由處分金」給予經濟價值的正面評價，也有立委提倡「家務有給制」納入民法。

然而，這個議題最終未能造成廣大的迴響，主要由於爭議過大。社會文化的影響讓大眾認為，這種企圖金錢化「家務勞動」的行為，恐將影響夫妻婚姻關係之和諧。

【更多精采內容，詳見 】