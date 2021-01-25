SpaceX火箭共乘 143枚衛星一次升空

24日SpaceX火箭發射計畫乘載了143枚立方衛星，一次性送上太空軌道，此舉打破17年印度火箭搭載的104顆衛星，這說明商業航太發展愈趨完善，一次發射計畫能提供更多「共乘位置」給商業用途的衛星。由於位置增加，「票價」自然下降，符合商業性低成本的訴求。本次計畫中，台灣團隊也買下2顆衛星的名額，讓「飛鼠」和「玉山衛星」也一起順利升空。

衛星升空價格降低

根據《英國廣播公司》報導，SpaceX火箭於台灣時間24日深夜完成計畫，一次性將143顆大小、用途都不同的立方衛星送上太空軌道，數量也打破歷史紀錄，遠超原紀錄17年由印度火箭所創下的104顆衛星。外媒形容，這次計畫稱得上是商業航太的里程碑，一次運輸的衛星數越多，能讓成本降低，符合商業性的特徵，也更能吸引各國科研或企業團體參與其中。

現代航太技術發展，迎來更小型化、低成本的衛星製造技術，衛星大小越來越「迷你」的同時並未犧牲功能，是麻雀雖小、五臟俱全，而立方衛星佔據的空間越小，越有助於火箭攜帶量的增加。若以車票來比喻SpaceX火箭運送衛星，一旦內部座位增加，一顆立方衛星需要的票價就下降，本次車票大約只需百萬美元，就能把一個衛星送到軌道上。

《SN太空新聞網》就補充，SpaceX火箭的載客計畫從19年8月正式啟動，目的就是服務商業衛星用低廉票價就能上太空，並打算維持固定的「班次」，推動商業性航太產業發展，主持人特蘭就形容，SpaceX發射是全球最先進的運輸工具，且還有最便宜的價格，唯一要求是衛星得看好班次，配合發車時間準備。

星鍵群商業價值高

而SpaceX本次計畫也留下10個車位給「自己人」，SpaceX執行長馬斯克一直以來都很關注星鏈計畫，這是一項透過低軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速互聯網的服務，所以每次發射計畫，SpaceX都會安插一些星鏈衛星群升空，本次也不例外地送了10顆。

雖然星鏈計畫旨在提供缺乏寬頻網路的地區服務，但優惠的價格與覆蓋的區域，競爭力實在過於強大，《外媒》就提過，連全美著名的Verizon、AT&T都搶不贏星鏈網路服務，SpaceX的商業發展力道實在太強。

此外，本次發射計畫有2顆立方衛星就是來自我國，分別是飛鼠與玉山，2顆衛星都是由科技部計畫所支持的團隊自製，飛鼠偏向科技研究的測量，玉山則是業界人士的心血，主要用於監控，針對交通管制與救助。

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