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疫情造富翁！他靠精準選物「賣小東西」 一天進帳45萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
英國20歲男子封城期間賣日用品，最多一天賺12000英鎊（約合新台幣45萬元）。 圖／取自bbc
英國20歲男子封城期間賣日用品，最多一天賺12000英鎊（約合新台幣45萬元）。 圖／取自bbc

英國廣播公司BBC報導，當地20歲男子格列佛（Ben Gulliver）在封城期間販賣人們急用商品，一天最多賺12000英鎊（約合新台幣45萬元）。

原本擔任美髮沙龍店經理的格列佛，放無薪假時認為是「發展副業」的最佳時機，於是他瀏覽YouTube影片尋找創業靈感，最後決定販售人們最迫切需要、但封城時難以取得的商品，好比潔牙設備、健身器材，DIY小物等。

格列佛自曝從小就想當老闆，「求學階段會花15便士（約合新台幣5.7元）買棒棒糖，再以1英鎊（約合新台幣38元）賣給同學。」

格列佛說自己總是很積極詢問關於做生意的問題，甚至16歲就去日本出差：「當時很想家，但那次瘋狂的經驗讓我學到很多，最大收穫是要建立人脈。」

格列佛售出數千件潔牙商品後，將整個業務以6位數賣給美國投資者，目前他已辭了原本的工作，全力發展健身器材以及其他產品的網路銷售業務，甚至已有「穩定的收入」能僱用朋友幫他做客戶服務。

格列佛想幫助年輕人創業並提供他們建議，認為他們只欠一個前進的推力：「只要有筆電、電話跟網路就能創業。」格列佛並鼓勵想創業的人別放棄自己熱情之所在，因為「人生可能在一夜間就徹底改變。」

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