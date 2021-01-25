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被鐵道迷惹到爆氣？火車乘務員在車上怒比中指
日本有許多鐵道迷，喜歡帶著攝影設備到車站拍火車，有時卻給工作人員添麻煩。日前一名乘務員似乎被鐵道迷激怒，隔著窗戶對其比中指，被拍下PO上網引發議論。
JR東日本八高線的209系3100番台列車近日退役，之後由E233系接替運行，吸引許多鐵道迷前往拍攝。日本網友在推特PO上一段影片，23日晚間一名JR乘務員在列車駛離箱根ケ崎車站月台時，竟在車廂內對著拍照的鐵道迷比中指。
網友對此議論紛紛：「這是跟月台人員確認的新型手勢嗎？」、「突然爆氣有點可怕」、「應該是自己也喜歡鐵路才去當乘務員吧，為什麼不能體諒鐵道迷」、「以後應該禁止車站內攝影，這樣亂拍不尊重人」、「這種不理性員工該被開除」。
也有人分析乘務員的心情，比不雅手勢固然不值得鼓勵，但鐵道迷的存在對很多鐵路員工來說就是一件令人不快的事，鐵道迷可能會做出一些擾人的舉動，讓鐵路員工已忍無可忍，因此即使只是拍拍照也足以觸怒他們；還有人指出鐵道迷打閃光燈可能會妨礙駕駛員的視線，造成危險。
動画版です pic.twitter.com/ILvsgrHebt— じま (@jima_af) January 23, 2021
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