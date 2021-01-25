戲院的未來？電影產業正面臨前所未有的衝擊

很難想像，電影產業如此發達的美國，正面臨前所未有的寒冬……

一年多前的美國（USA），每到週末的夜晚，絕對是許多親朋好友共同欣賞電影的大好日子，但如今，一場新冠疫情帶來的巨大驟變，讓人們習以為常的生活方式產生了前所未有的衝擊，許多人從沒想到的是，這娛樂上最大的饗宴，已經離人們愈來愈遠……

現在走進美國的電影院，除了大部分都已拉下鐵門的停業狀態外，你所能看到的幾乎都是這景象：可以停放百輛以上的停車場只停了不到十台車、戲院門口幾乎沒有人，而售票亭的工作人員也屈指可數，加上熟食部和爆米花等食品區直接封閉不營業、一場放映場次內的觀眾，通常也不超過5位。

很難想像，這是電影產業如此發達的美國，被迫面臨的糟糕現況。

諸多大片改為線上串流方式上映

近期，隨著華納兄弟宣布多部電影將在2021年起於HBO Max上映、Netflix也大舉公開今年70部獨家上映的電影，都更加證明了電影型態正在轉變──許多地區電影院的開業日期遙遙無期，這也迫使更多片商決定將作品改為小銀幕、串流平台上映，它不僅以另一種方式凝聚家庭的情感，也以不同的角度，讓觀眾重新體會電影的魅力。

《wbur》報導，在美國，目前主要的連鎖電影院和小型電影院都已經被迫關閉，而巴爾的摩兩家歷史最悠久的劇院──查爾斯劇院（Charles Theatre）和參議員劇院（Senator Theatre）雖然成功在疫情下苦撐，但依然面對著完全不確定的未來。

這兩間電影院的共同擁有者凱薩琳里昂（Kathleen Lyon）表示，電影製片方的串流媒體上映決定可能會損害電影院，但她依然感謝電影公司會在串流上映的同時，提供給有營業的電影院上映。

她強調，「我相信，許多較大成本、高規格的電影都應該在大銀幕上與其他人一起欣賞，這種最純粹的觀影體驗，串流媒體根本無法提供。」

凱薩琳里昂說，在這場疫情大流行之後，電影院根本無法再放映電影，3月起各大電影院關閉後，2020年原定春季開始發行的電影，就決定不再於電影院上映了。

唇亡齒寒的電影業寒冬

事實上，並非只有小型電影院受到疫情衝擊，像是美國最大的電影院連鎖品牌AMC，官方已經發布公告表示，若1月遲遲沒有來自投資者的7.5億美元挹注，公司的資金將耗盡。

凱薩琳里昂說，各大電影院在2020年春季時的薪資保護計畫中獲得了一些幫助，但自此之後一無所獲，「我的電影院還可以硬撐個幾個月，但最終這筆錢會用光。」

她有感而發地表示，「我相信人潮會漸漸出現的，電影院未來將會復興，只是，我們能撐到那個時候嗎？」

自2020年3月以來，查爾斯劇院和參議員劇院總共只營運了六個星期，特別是9月時戲院重新開放，並進行克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）所執導的《天能》（Tenet）上映，但觀眾依然只是小貓兩三隻。

電影院未來該何去何從？

雖然電影院的開放復興了電影院本身和較小成本的電影，可是後來隨著萬聖節的疫情加劇而關閉，接著原本最熱鬧的聖誕、跨年場次也整個黯淡。截至2021年1月，電影院只放映了《古魯家族：新石代》（The Croods: A New Age）、《讀報人》（News of the World）、《捍衛救援》（The Marksman）等零星作品。

凱薩琳里昂的父親詹姆斯庫薩克（James Cusack）則比女兒更樂觀看待這個不斷變化的產業，他認為這樣的情況對他來說並不可怕，因為他有信心觀眾會湧向電影院。

他表示，與大型的連鎖電影院相比，小型的私人電影院的開銷愈少，在當地居民的支持下，房東減少了一些房租，而城市和州政府的貸款救濟也讓電影院得以短暫撐過這個苦難。

對他而言，電影公司將目標愈來愈放在串流媒體上的決定，反映了這個產業未來的「主要方向」。

不過，像是巴爾的摩這兩間鑑於1939年的戲院，多年下來成了城市中重要的文化結構，可是因為新冠肺炎的衝擊，電影院和其他無數歷史悠久的小型企業都在遭受痛苦。

「對於那些無法度過苦難的人來說，病毒確實已非常可悲的方式改變了這座城市的面貌，這是天意，也是使我們度過困難，為了更好生活努力的原因。」

（作者／魯皓平 本文出自2021.1.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）