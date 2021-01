戲院的未來？電影產業正面臨前所未有的衝擊

很難想像,電影產業如此發達的美國,正面臨前所未有的寒冬……

一年多前的美國(USA),每到週末的夜晚,絕對是許多親朋好友共同欣賞電影的大好日子,但如今,一場新冠疫情帶來的巨大驟變,讓人們習以為常的生活方式產生了前所未有的衝擊,許多人從沒想到的是,這娛樂上最大的饗宴,已經離人們愈來愈遠……

現在走進美國的電影院,除了大部分都已拉下鐵門的停業狀態外,你所能看到的幾乎都是這景象:可以停放百輛以上的停車場只停了不到十台車、戲院門口幾乎沒有人,而售票亭的工作人員也屈指可數,加上熟食部和爆米花等食品區直接封閉不營業、一場放映場次內的觀眾,通常也不超過5位。

很難想像,這是電影產業如此發達的美國,被迫面臨的糟糕現況。

諸多大片改為線上串流方式上映

近期,隨著華納兄弟宣布多部電影將在2021年起於HBO Max上映、Netflix也大舉公開今年70部獨家上映的電影,都更加證明了電影型態正在轉變──許多地區電影院的開業日期遙遙無期,這也迫使更多片商決定將作品改為小銀幕、串流平台上映,它不僅以另一種方式凝聚家庭的情感,也以不同的角度,讓觀眾重新體會電影的魅力。

《wbur》報導,在美國,目前主要的連鎖電影院和小型電影院都已經被迫關閉,而巴爾的摩兩家歷史最悠久的劇院──查爾斯劇院(Charles Theatre)和參議員劇院(Senator Theatre)雖然成功在疫情下苦撐,但依然面對著完全不確定的未來。

這兩間電影院的共同擁有者凱薩琳里昂(Kathleen Lyon)表示,電影製片方的串流媒體上映決定可能會損害電影院,但她依然感謝電影公司會在串流上映的同時,提供給有營業的電影院上映。

她強調,「我相信,許多較大成本、高規格的電影都應該在大銀幕上與其他人一起欣賞,這種最純粹的觀影體驗,串流媒體根本無法提供。」

凱薩琳里昂說,在這場疫情大流行之後,電影院根本無法再放映電影,3月起各大電影院關閉後,2020年原定春季開始發行的電影,就決定不再於電影院上映了。

唇亡齒寒的電影業寒冬

事實上,並非只有小型電影院受到疫情衝擊,像是美國最大的電影院連鎖品牌AMC,官方已經發布公告表示,若1月遲遲沒有來自投資者的7.5億美元挹注,公司的資金將耗盡。

凱薩琳里昂說,各大電影院在2020年春季時的薪資保護計畫中獲得了一些幫助,但自此之後一無所獲,「我的電影院還可以硬撐個幾個月,但最終這筆錢會用光。」

她有感而發地表示,「我相信人潮會漸漸出現的,電影院未來將會復興,只是,我們能撐到那個時候嗎?」

自2020年3月以來,查爾斯劇院和參議員劇院總共只營運了六個星期,特別是9月時戲院重新開放,並進行克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)所執導的《天能》(Tenet)上映,但觀眾依然只是小貓兩三隻。

電影院未來該何去何從?

雖然電影院的開放復興了電影院本身和較小成本的電影,可是後來隨著萬聖節的疫情加劇而關閉,接著原本最熱鬧的聖誕、跨年場次也整個黯淡。截至2021年1月,電影院只放映了《古魯家族:新石代》(The Croods: A New Age)、《讀報人》(News of the World)、《捍衛救援》(The Marksman)等零星作品。

凱薩琳里昂的父親詹姆斯庫薩克(James Cusack)則比女兒更樂觀看待這個不斷變化的產業,他認為這樣的情況對他來說並不可怕,因為他有信心觀眾會湧向電影院。

他表示,與大型的連鎖電影院相比,小型的私人電影院的開銷愈少,在當地居民的支持下,房東減少了一些房租,而城市和州政府的貸款救濟也讓電影院得以短暫撐過這個苦難。

對他而言,電影公司將目標愈來愈放在串流媒體上的決定,反映了這個產業未來的「主要方向」。

不過,像是巴爾的摩這兩間鑑於1939年的戲院,多年下來成了城市中重要的文化結構,可是因為新冠肺炎的衝擊,電影院和其他無數歷史悠久的小型企業都在遭受痛苦。

「對於那些無法度過苦難的人來說,病毒確實已非常可悲的方式改變了這座城市的面貌,這是天意,也是使我們度過困難,為了更好生活努力的原因。」

(作者/魯皓平 本文出自2021.1.19《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)