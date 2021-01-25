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麥當勞奶昔為什麼喝起來跟點的口味不同？ 前員工曝「走味」真相

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞前員工曝奶昔「走味」真相。圖／取自@jodessy TikTok
麥當勞前員工曝奶昔「走味」真相。圖／取自@jodessy TikTok

麥當勞奶昔在台灣已停售近5年，但在國外依舊人氣不滅，日前國外網友討論：「為什麼奶昔喝起來總是跟自己點的口味不同？」美國26歲前麥當勞員工喬瑟芬（Dessy Joseph）在社群平台親曝奶昔「走味」真相，影片至今累積近10萬瀏覽次數。網友Daisy恍然大悟：「難怪朋友之前點草莓口味，喝到一半變巧克力味！」

喬瑟芬說先前看到網友點了麥當勞香草奶昔，發現瓶底竟出現「紅紅的東西」感到不解。喬瑟芬解釋麥當勞奶昔機不同口味的出料口都是同一個，所以「在倒出新口味奶昔前，常會先倒出上一個口味的奶昔。」她提醒網友如果對某種口味會過敏，一定要事先預告店員，以免不小心喝到過敏的口味。

網友Nicholas Forgue證實喬瑟芬的分享：「我之前曾經擔任麥當勞經理，她說的都是真的！」網友Deba認為這種意外的混搭也不錯：「之前點香草口味奶昔，結果裡面出現巧克力，但很好喝我一點都不生氣，覺得賺到了。」

網友Tabytha Simlins則質疑麥當勞的做法：「為什麼每次倒不同口味前不先清洗一下？其他連鎖店在這方面做得比較細緻。」

@jodessy

Reply to @ellaxbrown_ Milkshakes anyone? ##mcdonalds ##secrets ##jodessy ##jodessysecrets

♬ original sound - Dessy Joseph

麥當勞

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