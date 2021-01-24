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受疫情影響中國旅行團暴減 泰國司機失業近1年網上賣眼養家

香港01 / 凱薩琳
受疫情影響，泰國長途巴士司機塔威失業近1年，近日欲賣眼賺錢，以支付家庭開支。圖擷自the phuket news
受疫情影響，泰國長途巴士司機塔威失業近1年，近日欲賣眼賺錢，以支付家庭開支。圖擷自the phuket news

新冠肺炎COVID-19）疫情重創全球經濟，環球旅遊業全面癱瘓，對於依賴中國遊客的泰國旅遊業打擊極大。當地1名57歲長途巴士司機，受僱的旅行社主要接待中國旅行團，但因疫情旅客人數暴減，他於去年2月被解僱。

至今失業近1年，為支撐家中開支及繳付孫兒的高中學費，走投無路下在臉書（facebook）PO文表示願意出售左眼。PO文火速引起網友及媒體關注，當地相關部門介入了解及提供協助。

現年57歲的長途巴士司機塔威（Taweep Mee Phan）在本月15日於個人臉書PO文，公開表示願意出售左眼，以賺取收入支撐家庭開支。其PO文引起網友關注，媒體也跟進報道，塔威受訪時透露自己是家中經濟支柱，與妻子和就讀高中二年級的孫兒在普吉查龍租住房子。

疫情前，塔威在一家主要接待中國旅行團的旅行社已工作了15年，負責駕駛長途巴士，但泰國旅遊業深受疫情打擊，旅行社撐不住而裁員，塔威自去年2月開始失業，「疫情爆發後沒有旅客到訪，我沒有工作，零收入下我無法支撐家人的生活」。

失業後，塔威付不起每月5000泰銖（約新台幣4678元）的房租，幸好房東不計較，容許塔威每月僅繳付1000至2000泰銖（約新台幣935至1871元）房租，雖然暫時不用擔心住屋問題，但塔威仍要想辦法支付孫兒的學費。

「我知道賣眼是違法的，但我要照顧乖孫，讓他可以繼續學業，同時也要為自己的晚年生活準備」。塔威的遭遇引起布吉副總督的注意，他致電查龍市長，要求對方為塔威提供適切協助。市長探訪塔威並安撫他，「我向塔威派定心丸，告訴他不用出售眼睛，我們會助他度過難關」。

當局除了先送米給塔威解燃眉之急，及後更為他在私人公司找到新工作。塔威也在臉書再次發文，由衷感謝一眾善心人的幫助。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19 失業 裁員 旅遊業

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