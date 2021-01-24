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日本研究 森林浴可提升因應壓力能力

中央社 / 東京24日綜合外電報導
森林浴示意圖。 圖／Ingimage
森林浴示意圖。 圖／Ingimage

日本筑波大學與森林綜合研究所組成的研究團隊發現，經常做森林浴的人，因應壓力的能力可能比完全不做森林浴的人來得高。

日本讀賣新聞報導，由研究機構與大學組成的「筑波研究學園都市交流協議會」專門委員會，在2017年針對茨城縣內20多歲到50多歲的6500名男女勞動者，進行問卷調查。

這次的研究小組在調查時使用了2017年的調查資料，針對會前往山林健行、漫步及在山裡露營等「森林散步」，及在公園等地散步等「綠地散步」的頻率，調查這些行為與心理及健康狀態的關聯性。

結果顯示，回答自己每週至少去一趟森林散步或綠地散步的人，跟回答自己幾乎不去這些地方散步的人相比，因應壓力的能力約高出2到3倍。

就算每個月只去1到3次森林散步或綠地散步的人，因應壓力的能力也比完全不去的人高出約2倍。

報導指出，這篇論文已刊登在有關公眾衛生的國際期刊。研究團隊表示，這顯示定期做森林浴對健康害處少，且能有效提升壓力應處能力。

研究團隊未來將持續調查，人類親近大自然對提高因應能力的機制等課題。

日本 露營

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