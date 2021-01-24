巴基斯坦12歲女遭45歲男綁架結婚 鎖腳還性侵5月警方懶理

巴基斯坦近日發生廣受關注的綁架案，1名12歲基督徒少女在家中被45歲的穆斯林男子綁架，強迫她改信伊斯蘭教及結婚。少女的父親報警卻遭警方冷待，需花3個月時間「登記案件」，而少女被綁架5個月期間被多人性侵，每天被囚禁在牛棚內清理糞便，更被綁上鐵鏈腳銬，警方後來受壓下終帶走少女，但最後竟聲稱少女是自願結婚，拒絕再跟進。

少女的父親向法院申訴女兒婚姻不合法，但縱使有出示證明女兒只有12歲，但法院委託醫生做的醫療報告，卻聲稱少女已經有16、17歲。父親受訪指女兒過着「奴隸生活」，已經精神崩潰，只希望她可以回家。

事發於去（2020）年6月25日，12歲的基督徒法拉赫（Farah Shaheen，現時已13歲）在位於艾哈邁達巴德（Ahmedabad）的家中被3名穆斯林男子綁走，當時法拉赫的哥哥和叔叔都趕去幫忙，可惜只能目睹她被45歲男子及同夥拖入車內。嫌犯逼迫要她改信伊斯蘭教及結婚，並到附近1座清真寺行禮。

法拉赫的父親報案，但警方拒絕處理案件，直至9月19日才向綁走女兒的男子提出訴訟，不過仍堅決拒拘捕，也沒有採取行動把法拉赫帶走。受到當地基督徒示威及外界壓力日增，當地警方終於在去年12月5日將法拉赫接走。警方稱他們到場發現法拉赫被鎖在1個房間內，而綁架男子及其同夥已經逃去。

不過，警方交出一份聲明，稱法拉赫是自願嫁給綁架自己的人，並撤銷了對男子的控罪，更稱不會再作調查，因為法拉赫是同意結婚。法院當時下令少女交由警方拘留，並對包括男子在內的6名犯人就案件作登記。

有警方消息人士爆料，稱綁架者折磨少女身心，其腳踝上有很深的傷痕，證明她是長時間被囚禁，但警方高層故意在調查報告中，誤報法拉赫有17歲。雖然和未滿16歲女孩性交，在當地法律會視作性侵，但警方經常會因偽造的宗教改信證明和伊斯蘭結婚證書而赦免犯人。

少女獲救時雙腳因長期被鎖上而受傷。圖擷自 church in chains

法拉赫的父親多次去警局報案，但警方拒捕採取行動，寫信去警察總部陳情也無回音，警方甚至叫他忘記女兒，要為女兒改信伊斯蘭教感高興。法拉赫的父親希望透過法院取回女兒監護權，於是向申訴女兒的婚姻不合法。當地社運人士指，警方和犯人溝通後，決定將法拉赫留在警署，但事實上她的精神嚴重受創，根本難以作供，質疑警方在幫助罪犯。

法拉赫的父親向英國組織「Aid to the Church in Need」透露，去年12月警方救出女兒時，她受嚴重創傷無法說話，後來一點點的告訴他被綁架時面對的折磨。女兒每天都要綁上鐵鏈做「奴隸」，手腳因鐵銬嚴重受傷，「法拉赫告訴我，她被當成奴隸，被迫整天工作，在牛棚清理糞便」，她要在牛棚內拴住鐵錬睡覺。法拉赫被多次性侵，除了綁架她的男子及其同夥，就連房東都多次性侵她。

法拉赫的父親批評當地警方、法院及醫護都拒絕為女兒伸張正義，去年6月他報案，警方花了3個月時間「登記案件」，更在警署被稱作「churrah」（意即廁所清潔劑，當地人用來辱罵基督徒），說他沒資格坐到辦公室，更有警員威脅要起訴他「褻瀆罪」（用來對付基督徒等小數群體的法律，可囚終生）。

後來法拉赫的父親向法院申訴女兒的婚姻不合法時，但縱使有出示紙證明女兒被綁架時只有12歲，但法院委託做的醫療報告，竟稱女兒年齡是16至17歲之間，痛斥報告完全是捏造，是對醫護行業獨立性的侮辱。法院審理案件期間，法官竟將法拉赫安置到婦女庇護所，不讓她回家和家人居住。

法拉赫的父親希望法院可以廢除法拉赫的婚姻，允許她回家，他形容女兒5年前失去母親以來，心靈已一再受創，她在6名孩子中排第二，平日由她照顧4名弟妹，事後面對嚴重的精神困擾問題，說話斷斷續續，急切需要回到家人身邊。

目前消息指，當地市議會已評定法拉赫被綁架時的結婚文件屬偽造。Asif期望政府可以出手制止這種惡行，並將罪犯繩之於法。據巴基斯坦人權組織「Movement for Solidarity and Peace」統計，每年當地有逾1000名12歲至25歲的基督教或印度教年輕女性被綁架。

延伸閱讀：

鄭爽首開腔回應代孕棄養：因身體原因赴美代孕 去年已爭取撫養權

稱為尋求刺激 黑龍江漢尾隨女性並潑紅色油墨被刑拘

文章授權轉載自《香港01》