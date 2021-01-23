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他勇闖日廢棄36年遊樂園看到這一幕 網友嚇傻：有股神祕力量

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本網友在推特（Twitter）上PO文提到，自己單獨前往一座荒廢36年的遊樂園，在樂園中他錄下一段超詭異影像並PO上網，隨即引來大批網友瘋傳。圖擷自Twitter
一名日本網友在推特（Twitter）上PO文提到，自己單獨前往一座荒廢36年的遊樂園，在樂園中他錄下一段超詭異影像並PO上網，隨即引來大批網友瘋傳。圖擷自Twitter

世界上不少廢棄的遊樂園、醫院或學校等，因為沒人管理和修繕，無論是建築外觀或內部設施都會變得殘破不堪，在設施破敗的情況下，建築內部變得異常陰森，就會吸引許多民眾前往探險試膽。日前就有一名日本網友在推特（Twitter）上PO文提到，自己單獨前往一座荒廢36年的遊樂園，在樂園中他錄下一段超詭異影像並PO上網，隨即引來大批網友瘋傳，網友也紛紛猜測其中的恐怖傳說。

原PO在文中表示，自己近日單獨前往位在日本滋賀縣的一座名為「甲賀ファミリーランド（甲賀Family Land）」的遊樂園，該遊樂園已荒廢超過36年，遊樂設施幾乎損毀，有些鐵製設施都已生鏽泛黃。

然而在他正準備靠近摩天輪前，他發現摩天輪竟然自發性的開始轉動起來，而且聲音還異常的大聲，在很遠的地方都能聽到。原PO提到，這座廢墟的摩天輪還能保持旋轉，而且有些車廂還可以搭乘，「只是如果風停了，你可能就無法返回」。

從影片中可看出，每個摩天輪的車廂玻璃都已損毀，鐵製的車廂經過長時間風吹日曬雨淋也都變得老舊生鏽，但摩天輪竟然還能正常轉動，讓網友都感到相當意外。

畫面一曝光後，立刻吸引超過132萬人次觀看、2萬人轉發，部分網友推測可能是有股神祕力量在推著摩天輪轉動，因為壞掉的摩天輪不太可能自己轉動，各種都市傳說跟著流傳，但也有人認為，應該只是自然風造成摩天輪轉動。

遊樂園 日本 都市傳說

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