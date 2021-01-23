日超萌「姊妹」Cosplayer爆紅真身起底 網傻眼：竟是夫妻？

最近，日本有一對討論度超高的「姊妹」Cosplayer，她們將相片上載到推特（Twitter）後即吸超過5千個讚。不過，可愛的日本萌妹Cosplayer到處都是，為什麼她們會爆紅？

原來，「她們」並不是姊妹，也不是閨密，而是一對真正的夫妻，而且還生了個兒子！網友看到這張照片都大呼「分不到哪個才是爸爸」，其實「姊妹」真身是俊男美女，一家三口經常分享甜蜜的cosplay照令人超羨慕！

日本Cosplayer「みかんくん（蜜柑君）」（Twitter@xMiCaNx）最近在推特上傳了一張雙人Cosplay照，照片中一對「姊妹」扮演動畫《 Re:ゼロから始める異世界生活 》中的角色是「レム（雷姆）」、「ラム（拉姆）」，兩人穿上小性感女僕裝、十指緊扣，超級可愛！這張照片立即吸引超過5千個讚並瘋傳，原來這對「萌妹」的真身，是一男一女的夫妻！

爸爸平日的造型照媲美專業模特兒。（Twitter）

媽媽也是位大美人。（Twitter）

其實他們是Cosplay界小有名氣的夫妻檔，兩人育有一個兒子，經常一家三口玩Cosplay，之前曾經與兒子一起扮演「火影忍者」、「柯南」而被多個日本媒體報導。兩位年輕的新手爸爸媽媽很愛玩，經常男扮女裝、女扮男裝，不過他們表示無論怎樣偽裝性別，兒子都能準確地把他們分辨出來。

私底下也是位好爸爸。（Twitter）

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文章授權轉載自《香港01》