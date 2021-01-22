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新郎婚宴落跑！15歲新娘得知崩潰痛哭 家屬氣炸報警

香港01 / 凱薩琳
新郎悔婚落跑，女方家人氣的報警。示意圖／ingimage
新郎悔婚落跑，女方家人氣的報警。示意圖／ingimage

泰國近日發生「新郎落跑」事件，該名20歲新郎在婚禮當天，突來電告知女方家人他不來了，年僅15歲新娘當場哭成淚人兒，事實上為了舉辦婚禮，女方不但拿出家中土地抵押，更向親友借錢應付開支，結果婚事告吹令舉家欠債。事件火速在社交網路瘋傳，新娘父親氣得報警，控告新郎誘騙未成年少女，並要求男方承擔婚禮費用，當地警方迅速以強姦罪緝捕新郎歸案。

泰國東北部阿叻府（Nakhon Ratchasima）呵叻府帕通堪縣剛於周日（17日）舉辦一場婚禮，婚禮主角都很年輕，新郎Theeraphat Khemsunthia現年20歲，新娘更只有15歲，2人7個月前透過臉書結識，新娘因為家貧於國中輟學，新郎也很早就沒有讀書，但終日無所事事只愛玩鬧，雙方因背景相近而投緣，講話很甜的男方很快就騙少女上床，女方家人知道後，要求Khemsunthia迎娶女兒。

新娘的母親向媒體透露，雙方家長商量好於本月17日舉辦婚禮，男方也承諾給予6萬泰銖（約新台幣5.6萬元）的現金及重約15克的金飾為聘禮，當一切準備就緒，新郎卻在婚禮當天致電通知不來了，因為他沒有那麼多錢，付不起聘禮，可憐的新娘晴天霹靂，當場崩潰痛哭，家人連忙抱緊安慰。

新娘家本身貧苦，一家5口全靠43歲父親賣小吃賺取微薄收入，每天僅賺得約300泰銖（約新台幣280元），如今婚禮辦不成，女方家欠下巨額債務，新娘也羞愧得不敢出門見人，幸好幾位債主同情他們家的遭遇，同意無期限延還債務。

女兒被悔婚，父親難嚥下這口氣，決定到警署報案，控告新郎誘騙未成年少女，因為女兒才剛滿15歲，並要求男家承擔婚禮費用，以及對女兒因此事承受的精神損失提出索償。當地警方也迅速緝捕新郎歸案，控告他強姦及性騷擾未成年少女，新郎在問話時承諾，當他有錢後便會迎娶女方，然而警方表示新郎犯下的是刑事罪行，已經不能讓步。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 婚禮

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