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「天竺鼠車車」爆紅！專家指兩點分析：滿足成年人想像

聯合新聞網 / 綜合報導
日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》爆紅，有不少成年人粉絲。專家認為動畫中出現種類豐富的天竺鼠車款，容易滿足成年人的想像空間。圖擷自《天竺鼠車車》官方推特
日本動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》爆紅，有不少成年人粉絲。專家認為動畫中出現種類豐富的天竺鼠車款，容易滿足成年人的想像空間。圖擷自《天竺鼠車車》官方推特

日本定格動畫「PUI PUI 天竺鼠車車」近日播出後，在台日兩地引起旋風。截至目前為止，木棉花頻道上的三話「PUI PUI 天竺鼠車車」，都已經超過150萬人次的觀看數，甚至有許多成年人粉絲。日本最近就有媒體，分析這部動畫爆紅的原因。

根據日本媒體「J-CAST ニュース」報導，動畫評論家藤津亮太認為，「天竺鼠車車」的導演見里朝希，活用他在前一部作品「我的小羊」中的技術，成功使用毛氈，重現了動物的柔軟感覺，創造了極為可愛的動畫效果。因此不只是本來就對天竺鼠有興趣的人，凡是喜歡動物的觀眾，都很容易被作品擄獲。

藤津接著分析，這個作品又給人相當大的想像空間。劇中除了一般個人用轎車之外，還出現了救護車、警車等等。種類十分豐富之外，也容易讓人聯想「那麼XX車如果也是『天竺鼠車車』的話會變得怎麼樣呢」，滿足成年人的想像空間，進而得到客群的青睞。

報導另外指出，導演見里朝希前一作「我的小羊」裡，有著以動物作為包裝，實則暗諷人類虐童的表現存在。而在「PUI PUI 天竺鼠車車」雖然看似可愛療育，但同樣有著銀行搶劫或著交通阻塞，迫使警察出動的情節存在。或許諷諭人類社會，正是導演的創作目的之一，可以繼續觀察之後的劇情發展。

天竺鼠車車 日本

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