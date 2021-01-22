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土豪哥勢力？菲國空姐案朝「性侵」方向偵辦 警長卻慘遭解職
菲籍23歲空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）跨年與11名同事、友人到旅館慶祝，不料竟陳屍於浴缸，疑似遭到集體性侵。不過日前官方驗屍結果出爐，指達塞拉並非「性侵致死」，而是因為「主動脈瘤破裂」。現在案情又有新進度，傳出第一時間朝「性侵」方向偵辦的警長遭到解職。
根據外媒綜合報導，達塞拉的屍體被發現時，下體留有精液與撕裂傷，身上也有瘀青，疑似被輪流性侵。不過約莫一周前，驗屍報告出爐，指出她的死因為「主動脈瘤破裂」，推翻了「性侵說」。而與她開趴的11名男子更被爆出「土豪背景」，似乎有勢力為他們撐腰。
現在案件又傳出新進度，由於發現屍體當下，達塞拉的陰道被發現精液，因此馬卡蒂（Makati）警長戴波西塔（Colonel Harold Depositar）一直朝著性侵方向偵辦該案，不料卻遭到解職。而解職理由為，戴波西塔調查案件方向與「驗屍報告違背」，官方認為他能力不足。
達塞拉的家屬知道戴波西塔遭到解職後，也為他叫屈，認為戴波西塔根本沒有錯。家屬認為，屍體現場有發現精液，但驗屍報告卻沒提到達塞拉遭到性侵與虐待的事，質疑驗屍官造假。他們現在也已申請第二次驗屍，不過因為遺體已遭汙染，證據難以呈現，因此陷入困難。
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