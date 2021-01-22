日本美食縣市排行大調查！大阪才第三、東京只拿5票 這四個地方沒人愛

聖安多尼諾（Sant'Antonino di Sorrento）是守護蘇連多與拿坡里海域的天主教聖人，據傳他是７世紀的義大利天主教修士，為了躲避蠻族入侵才輾轉流亡、落腳在蘇連多傳道修行。在傳說中，聖安多尼諾晚期一心隱居，並練成了強大的「驅魔實力」——但某一天，蘇連多港邊突然出現了一頭「海怪鯨魚」靠岸休息，鎮上好奇的孩子們於是調皮湊上前嬉鬧，誰知火大的海怪鯨魚卻突然張開大嘴，把其中一個小孩生吞入腹、遁返大海。

2021-01-22 09:41