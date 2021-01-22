日本美食縣市排行大調查！大阪才第三、東京只拿5票 這四個地方沒人愛
日本料理馳名全世界，而日本47個都道府縣中，各地又都擁有屬於自己不同的料理特色。最近就有日本媒體舉辦投票，公布在全日本各地，網友認為哪些地方的料理最美味。
日本媒體「Jタウンネット」針對673名網友進行調查，票選「在地料理最好吃的都道府縣」。票選結果於近日出爐，第一名為海產豐富、牛乳等畜牧產品及農業作物豐富的「北海道」。且獲得票數高達28.1%，遙遙領先日本其他地區。
次居亞軍的則是以博多拉麵、一口餃子等美食為人所知的「福岡縣」，其次為大阪燒、章魚燒聞名，有「天下的廚房（天下の台所）」大阪府。再來的四五名則為愛知縣、岡山縣。而在調查中，群馬、山梨、滋賀、島根四個縣未受到任何網友青睞，一票未得慘遭墊底。
Jタウンネット調查「日本47都道府縣哪邊在地料理最好吃」排行榜
（依序為名次、地名、票數、得票百分比）
1.北海道 189票 28.1%
2.福岡縣 83票 12.3%
3.大阪府 52票 7.7%
4.岡山縣 43票 7.4%
5.愛知縣 40票 5.9%
6.廣島縣 19票 2.8%
7.長崎縣 16票 2.4%
8.新潟縣 14票 2.1%
8.石川縣 14票 2.1%
10.高知縣 13票 1.9%
11.青森縣 12票 1.8%
11.秋田縣 12票 1.8%
13.山形縣 10票 1.5%
13.栃木縣 10票 1.5%
13.沖繩縣 10票 1.5%
16.靜岡縣 9票 1.3%
17.兵庫縣 8票 1.2%
17.大分縣 8票 1.2%
17.鹿兒島縣 8票 1.2%
20.富山縣 7票 1.0%
20.香川縣 7票 1.0%
20.宮崎縣 7票 1.0%
23.岩手縣 6票 0.9%
23.宮城縣 6票 0.9%
23.神奈川縣 6票 0.9%
23.福井縣 6票 0.9%
23.京都府 6票 0.9%
23.愛媛縣 6票 0.9%
23.熊本縣 6票 0.9%
30.埼玉縣 5票 0.7%
30.東京都 5票 0.7%
30.三重縣 5票 0.7%
30.福島縣 5票 0.7%
34.長野縣 4票 0.6%
34.山口縣 4票 0.6%
36.德島縣 3票 0.4%
37.千葉縣 2票 0.3%
37.和歌山縣 2票 0.3%
37.鳥取縣 2票 0.3%
40.茨城縣 1票 0.1%
40.岐阜縣 1票 0.1%
40.奈良縣 1票 0.1%
40.佐賀縣 1票 0.1%
44.群馬縣 0票 0.0%
44.山梨縣 0票 0.0%
44.滋賀縣 0票 0.0%
44.島根縣 0票 0.0%
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