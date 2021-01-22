NHK「紅白」女主播被爆密會情夫九年！ 愛搶閨蜜男友還曾腳踏三條船

日本NHK電視台女主播桑子真帆，不僅是晨間新聞「NHK新聞早安日本」的主播之一，更在近四年內三度主持跨年重頭戲「紅白歌合戰」，是全日本知名的女主播。然而最近她卻被周刊爆料，表示她從大學起就私生活淫亂，還有密會長達九年的「情夫」，令人相當錯愕。

根據日本媒體「FLASH」報導，與桑子傳出不倫的，是一位30多歲的男性A先生。兩人是學校的前後輩關係，當時桑子在已經有男友的情況下，和A先生發展出親密關係。甚至桑子檯面上的男友都已經換了好幾人，但跟A先生的往來不僅從不間斷，還會故意告訴他換男友的事。

A先生形容桑子「只要喜歡上，就會直搗黃龍的個性」，即使自身有男友也絲毫不避諱，好幾次都是連他在內，一口氣和三位男性往來。還說桑子看男人，首先就是看外表。還曾對他說過「釣閨蜜的男友最刺激又有背德感」、「誰誰誰的男友超帥的！好想跟他約會喔」、「比我男友好多了」等等。

但或許A先生從未升格為「正式男友」，因此為了避人眼光，兩人常在A先生的公寓或旅館之類的地方，進行「不像約會的約會」。大學畢業之後，桑子進入NHK電視台，被分派到長野、廣島等外地工作。但她與A先生的關係卻沒間斷，每幾個月就會到A先生的公寓內

與桑子真帆來往長達九年的A先生。圖擷取自 FLASH

不過在2015年，桑子被調到東京，參與節目「閒走塔摩利（ブラタモリ）」的演出，逐漸成為日本全國知名的女主播。A先生也發現到自己的電話、LINE等在毫無徵兆下，一夕之間被桑子封鎖。回想起來，A先生才驚覺自己一直都只是個「情夫」，被桑子玩弄於股掌之間長達九年。

根據「週刊女性PRIME」報導指出，桑子真帆在2017年與男主播谷岡慎一結婚，但只維持一年便草草離婚。當時他們雖然對外解釋離婚原因為「因為太忙都沒時間在一起」，但外界早已有是不是有不倫行為的猜測出現。離婚後，桑子又傳出正和演員小澤征悅交往。然而如今爆出緋聞，也讓這段還未結果的戀情，未來佈滿疑雲。