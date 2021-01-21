影／日披薩店「超嗨舉牌員」 攬客成功店家爆滿 網驚呼：快幫他加薪

現代餐飲業競爭激烈，許多餐廳為了招攬顧客，常讓店裡的員工到街上舉牌、發傳單等刺激買氣。最近日本就有位披薩店員工，因為舉牌動作太嗨被拍到，意外在網路上掀起話題。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「ゆかりんご@ダーツ」近日分享一則影片，內容是他在大阪市路上拍到幫達美樂披薩宣傳，舉著「全品項披薩外帶半價」牌子的店員。但這位與其他店員不同的是，他不單單舉著牌子，更從頭到尾揮舞著牌子，又跑又跳的，相當引人注目。

當時大阪的氣溫相當低，可以看到影片中其他的行人，都穿著厚重的衣物保暖。但是這位熱情的店員，卻穿著短袖上衣，賣力地幫店家宣傳。拍下影片的網友表示，看了這位舉牌員這麼拼命，內心也不自覺得誕生了元氣，因此特意把這位仁兄的影片拍下來，希望可以激勵更多人。

其他網友看了之後，也紛紛讚賞「看得我都想吃披薩了」、「超喜歡他把牌子亮出來的那段」、「這絕對是個好傢伙」、「哪個人快幫這小子加薪啊」、「仔細看他還很小心地沒擋到要道上，對他超有好感的」。而更有網友到了該達美樂點餐時，發現店內居然大爆滿，顯示這位員工的賣力表現真的成功招攬到生意。