快訊

隔離就賠10萬防疫保單搶翻傳停售？ 台產：會繼續賣下去

普通總統第一天：拜登新政「正面洗臉」加拿大與石油業？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日已婚混血女星涉嫌性侵女性 受害者出面公布細節提控訴

聯合新聞網 / 綜合報導
遭控涉嫌性侵女性的日本混血女藝人ラブリ（Loveli）。圖擷取自IG
遭控涉嫌性侵女性的日本混血女藝人ラブリ（Loveli）。圖擷取自IG

日本藝能界近日傳出性騷擾醜聞，一位女藝人被控訴在2019年，性侵女性得逞而挨告。受害者近日也透過媒體，公布遭受性侵的細節，並呼籲其他受害者一同站出來。

根據日本媒體「文春Online」報導，經常透過社群網路呼籲要愛護動物，形象正面且已婚的日菲混血女星ラブリ（又稱Loveli，本名「白濱愛」），日前因涉嫌性騷擾被告發。受害者是一位在IT公司工作的20多歲女性A小姐，因為特定專案而和Loveli有所接觸，保持著一定交情。

兩人在2019年5月時，和其他同伴共5人，到和歌山縣白濱町旅遊，一行人通宵喝酒。約在凌晨四點半，Loveli突然對她行為不軌。受到驚嚇的A小姐，雖然當下明確表示「我喜歡的是男人，女人我不行」，但Loveli毫不理會，仍然對她伸出鹹諸手。

被侵害的A小姐從此出現精神方面的困擾，被醫師診斷為「重度PTSD（創傷症候群）」。2019年8月，A小姐決定告發Loveli。A小姐表示告發Loveli，也是擔心曾有其他女性遭到毒手，因此決定率先發難，鼓勵其他受害者站出來。

面對這場官司，Loveli的律師則表示兩人可能有所誤會，再三強調Loveli沒有任何犯罪行為。整起案件目前仍在審查當中。

日本 性騷擾

延伸閱讀

未婚妻前男友傳過往性愛影片挑釁！ 他崩潰：如何擺脫內心陰影？

驗屍結果出爐！菲國空姐死因非「性侵致死」 家屬哭：難接受

女爆好萊塢知名男星傳性暴力私訊：「想割掉妳的腳趾放進口袋裡」

女叫外送尷尬見外送員是前男友 網友一堆風趣留言給安慰

相關新聞

日已婚混血女星涉嫌性侵女性 受害者出面公布細節提控訴

日本藝能界近日爆出性騷擾醜聞，一位女藝人被控訴在2019年，性侵女性得逞而挨告。受害者近日也透過媒體，公布遭受性侵的細節，並呼籲其他受害者一同站出來。

獨裁者養成之路：21世紀如何對抗暴君？

如果說馮客的這一本書為讀者剖析了獨裁者如何奪權的手法，和獨裁者們脆弱的本質的話，那麽他沒有講的那部分，就是他們今日的繼承者可以更可怕，手段也可以更高效——但同時，人民在資訊爆炸的年代也擁有了將暴君扼殺在襁褓之中的能力，和在他們不幸得勢之後有了更為堅韌的抗爭方法。

只為點擊率！貓咪從半山腰被拋飛墜地 2少年遭警拘捕大哭認錯

為了博取點擊率就做出這種事？印尼日前發生一起虐貓事件，2名少年為了增加點擊率及粉絲數，竟於半山懸崖將1隻貓拋到空中，貓咪飛到空中後急墮至崖下草叢，過程中少年還不斷發出笑聲。影片曝光後引來網友非議，當地警方得知事件隨即拘捕少年，2人也對著鏡頭大哭道歉，不過警方並無交代貓隻生死。

日疫情下的社會問題 16歲少女丟工作轉做「爸爸活」

新冠肺炎肆虐全球，各國經濟更受到疫情重創。日本最近就因為肺炎疫情，使得許多女性失去本來的工作，造成跑去做陪同男性吃飯、逛街等「爸爸活」的人數暴增。其中更不乏未成年少女，因為家境問題，不得不做這些高風險的打工。

才破夏天高溫紀錄 西伯利亞又迎14年來最長寒冬

去年夏天西伯利亞才經歷過極端高溫，熱到 38℃，破歷史紀錄，結果今年一月西伯利亞東北部溫度掉到 -50℃，經歷冰火二重天的感受。氣象專家指出，即使是西伯利亞，這種異常長時間的零下嚴寒仍屬罕見現象。

撲克牌也要性別平等 她用金銀銅取代KQJ引發搶購

荷蘭一名司法心理學畢業生在偶然間發現撲克牌規則中，藏有「性別不平等」現象，隨後更發揮巧思打造特製撲克牌，取代傳統的國王、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。