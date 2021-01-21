日已婚混血女星涉嫌性侵女性 受害者出面公布細節提控訴

日本藝能界近日傳出性騷擾醜聞，一位女藝人被控訴在2019年，性侵女性得逞而挨告。受害者近日也透過媒體，公布遭受性侵的細節，並呼籲其他受害者一同站出來。

根據日本媒體「文春Online」報導，經常透過社群網路呼籲要愛護動物，形象正面且已婚的日菲混血女星ラブリ（又稱Loveli，本名「白濱愛」），日前因涉嫌性騷擾被告發。受害者是一位在IT公司工作的20多歲女性A小姐，因為特定專案而和Loveli有所接觸，保持著一定交情。

兩人在2019年5月時，和其他同伴共5人，到和歌山縣白濱町旅遊，一行人通宵喝酒。約在凌晨四點半，Loveli突然對她行為不軌。受到驚嚇的A小姐，雖然當下明確表示「我喜歡的是男人，女人我不行」，但Loveli毫不理會，仍然對她伸出鹹諸手。

被侵害的A小姐從此出現精神方面的困擾，被醫師診斷為「重度PTSD（創傷症候群）」。2019年8月，A小姐決定告發Loveli。A小姐表示告發Loveli，也是擔心曾有其他女性遭到毒手，因此決定率先發難，鼓勵其他受害者站出來。

面對這場官司，Loveli的律師則表示兩人可能有所誤會，再三強調Loveli沒有任何犯罪行為。整起案件目前仍在審查當中。