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只為點擊率！貓咪從半山腰被拋飛墜地 2少年遭警拘捕大哭認錯

香港01 / 安祖娜
印尼2名少年疑為賺點閱率，在Twitter上傳虐貓過程，他們將貓咪從半山腰拋飛墜地，相當殘忍。圖擷自Twitter
印尼2名少年疑為賺點閱率，在Twitter上傳虐貓過程，他們將貓咪從半山腰拋飛墜地，相當殘忍。圖擷自Twitter

為了博取點擊率就做出這種事？印尼日前發生一起虐貓事件，2名少年為了增加點擊率及粉絲數，竟於半山懸崖將1隻貓拋到空中，貓咪飛到空中後急墜至崖下草叢，過程中少年還不斷發出笑聲。影片曝光後引來網友非議，當地警方得知事件隨即拘捕少年，2人也對著鏡頭大哭道歉，不過警方並無交代貓隻生死。

事發於上周六（16日），來自印尼婆羅洲島中加里曼丹（Central Kalimantan）的2名少年於Twitter貼出相片，引來網民討論。2人分別14及17歲，疑似為了博取點擊率及增加粉絲人數，竟想到拍片記錄虐貓過程。

據影片畫面可見，2人身處半山腰的懸崖邊，其中1人抱起貓咪，將牠用力拋到空中，貓咪被拋起後於半空翻轉多圈，再急墜至山下的草叢，當時少年的友人站在旁邊幫忙拍片，還有人旁觀少年虐貓過程就在一邊大笑。

影片傳出後即引起公憤，不少網友紛紛留言怒罵，更有人將影片轉發給當地警方舉報。警方得知後隨即拘捕2名少年，表示已警誡及教育他們，也提醒市民不要在網絡做出危害他人或自己的行為，但並未提及被拋出貓隻的下落。

印尼2名少年疑為賺點閱率，在Twitter上傳虐貓過程，他們將貓咪從半山腰拋飛墜地，相當殘忍。圖擷自Twitter
印尼2名少年疑為賺點閱率，在Twitter上傳虐貓過程，他們將貓咪從半山腰拋飛墜地，相當殘忍。圖擷自Twitter

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 虐貓

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