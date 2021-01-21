日疫情下的社會問題 16歲少女丟工作轉做「爸爸活」

新冠肺炎肆虐全球，各國經濟更受到疫情重創。日本最近就因為肺炎疫情，使得許多女性失去本來的工作，造成跑去做陪同男性吃飯、逛街等「爸爸活」的人數暴增。其中更不乏未成年少女，因為家境問題，不得不做這些高風險的打工。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，一位居住在東京16歲的A小姐，從小母親亡故，父親則失去聯絡，只能依靠養父母。然而她在高中退學之後，被要求要經濟自立，因此A小姐只好想辦法出外賺錢，維持在東京一個月15萬日幣（約相當於新台幣40375萬）的開銷。

本來A小姐在遊樂園和女性酒吧打工，卻因為疫情的關係丟了工作。A小姐在失去收入下，在去年11月開始做「爸爸活」。她說雖然接客一次，就能賺到合計7000日圓（約相當於新台幣1884元）的報酬，但即使A小姐已表明未成年，仍有不少男性顧客會提出性方面的要求，還認為未成年只是她的藉口而已。

另一位居住在東京近郊，18歲的B小姐也有相同困擾。本來因為單親家庭經濟不寬裕，在餐廳打工的她，12月因為完全沒班而辭職，也只好開始做「爸爸活」。結果她遇到一位男性顧客，唱卡拉OK到一半時突然脫光衣服，要B小姐踢她的屁股。雖然她最後沒有照做，但想起這段經歷仍十分驚恐。

其他還有客人在赴約前，突然傳下體的照片給她，讓她不得不提前取消了會面。B小姐還表示，在開始爸爸活之後，她一個月就收到差不多100則要求買春的訊息。

報導指出，這些未成年少女除了被迫做爸爸活，受到男性顧客性方面的騷擾以外，還有惡質顧客事後不付錢，或甚至把人帶到住處從事性行為後，用針孔攝影機拍下畫面，再賣給色情網站供人瀏覽。這些狀況，都成為疫情下的社會問題。