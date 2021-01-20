亞馬遜影集印度踢鐵板 警方展開調查

Amazon Prime串流平台中的劇集《坦達瓦》因內容疑似影射宗教抗爭事件而遭抨擊，印度警方已開始進行調查作業。印度因人口眾多且市場潛力大，成串流業者兵家必爭之地，但種族和宗教的多樣性也讓各平台頻頻吃癟，若要成功仍須長期扎根經營。

劇情影射惹眾怒

CNN報導，Amazon Prime串流平台上的劇集《坦達瓦》因劇中情節涉嫌影射去年在印度國立伊斯蘭大學發生的抗爭事件而遭到印度人民黨抨擊，要求有關當局將影集下架，更出現民眾上街抗議。

對此，接到報案的印度警方已經對相關情節展開調查，《坦達瓦》導演薩法爾則在個人IG發文表示，《坦達瓦》是一部以科幻情節為主軸的作品，若內容與真實事件有所關聯均屬巧合，並願為其帶來的不便道歉。

串流業者屢吃癟

紐約時報報導，去年底時Netflix影集《天造地設》在印度也因劇中的親吻畫面引發政黨及群眾不滿。印度的種族及宗教複雜，使得題材多元的串流影視審查顯得格外重要。

各家平台業者看準印度龐大商機，近年來都在印度撒下大筆資金，盼在這個潛力無窮的市場分一杯羹，Netflix前年就宣布將投入4億美元製作印度電影和劇及。不過印度人口組成多樣，想要在此一步登天並非易事，業者必先經過長期的人力栽培和習性調查才能扎根地方，永續經營。

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