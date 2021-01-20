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杯上留歧視畫作 星巴克又涉種族爭議

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
星巴克員工在杯子上留下標語或是畫畫已成特色，但本次一名巴西籍員工在泰國血統顧客的杯子上，畫出帶有歧視的笑眼，引發種族議題的爭議。(photo from Wikimedia)
星巴克員工在杯子上留下標語或是畫畫已成特色，但本次一名巴西籍員工在泰國血統顧客的杯子上，畫出帶有歧視的笑眼，引發種族議題的爭議。(photo from Wikimedia)

連鎖咖啡龍頭星巴克的習慣，員工會在顧客杯子上留下祝福語或繪圖，但這次卻畫出讓人不舒服的歧視圖，外媒20日報導，愛爾蘭一間星巴克員工在一名有泰國血統的顧客的飲料上，畫上斜挑眼（Slanty Eyed），這在國外常被視為是對亞洲人的種族刻板印象，遭到委員會懲處，2018年非裔美國人顧客曾在星巴克被非法對待，去年又有BLM的抵制事件，星巴克年年惹上種族爭議。

畫歧視亞洲人的眼睛

根據《突發新聞網》報導，愛爾蘭首都都柏林的一間星巴克被起訴涉及種族議題，網路上也爆發負面指責，20日判罰出爐，星巴克得賠償該名顧客1.2萬歐元。

事件起源是去年顧客弗利到都柏林星巴克消費時，員工按照習慣在杯子上留下畫作與詞句，而上面畫的笑眼，眼睛卻是以Slanty Eyed表現，斜挑眼（或譯作瞇縫眼）在國外又被稱為Slit eyed，是西方人對亞洲人的刻板印象，由於該顧客具有泰國血統，即便該名員工在聽證會表示自己本意非此，但此案帶有明顯的種族歧視，星巴克也因為員工管理不當的理由，遭到委員會懲戒。

年年惹上種族議題

事實上，這並非星巴克首度在種族議題上出包，他們幾乎年年因此惹爭議。最早是2018年，2名非裔美國人因為沒點餐，遭到星巴克通報警方、非法拘留2人，受害者表示，當時是與尚未出現的第3人約在星巴克洽談業務，只是尚未點餐。當時受害者被上手銬的影片瘋傳互聯網，引發網友不滿、認為又是涉及種族議題的「膚色論」，這也導致星巴克儘速滅火，關閉全美分店、採取反種族歧視的培訓。

而後還是沒改善，去年夏天美國正值反種族歧視示威，佛洛伊德事件星火燎原，星巴克那時卻禁止員工穿著相關的服飾，雖然他們辯稱是「希望工作時不要有政治、宗教宣傳」，但還是在網路上引發全美抵制，最終星巴克只好低頭，聲稱星巴克是歡迎所有背景的顧客的場所，會尊重每個人的想法，所以交由員工自行決定配戴與否。

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星巴克 種族歧視

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