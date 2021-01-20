女兒和同學吵架 暴怒媽打斷14歲少女鼻子還威脅割喉

英國36歲自稱「鐵娘子」的女性威爾絲（Carla Wiles）日前痛毆14歲少女，還威脅要割掉對方的喉嚨，只因為這名少女跟自己的女兒奧莉維亞（Olivia）起衝突。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，威爾絲聽到奧莉維亞描述跟同學衝突的經過後，立刻跳上車衝去找對方理論，找到對方後一手抓著她的頭髮一邊咆哮怒斥：「你是不是打了我女兒？」接著反覆踢打受害者的臉還有身體其他部位。期間奧莉維亞也加入毆打受害者的行列，狠踢同學的臉和背。

威爾絲開車離去前警告受害者：「你如果敢再碰我的女兒，我就會割開你和你媽的喉嚨。」最後受害者的鼻骨碎裂須要接受麻醉治療，身上還有多處瘀青。

報導指出，威爾絲被判處兩年徒刑，緩刑兩年。奧莉維亞則獲判9個月青少年更生令（youth rehabilitation order），並得支付受害者250英鎊賠償（約合新台幣9500元）。

威爾絲曾有21項犯罪前科，包括毆打警察的罪行，她曾在2009年被判入獄8週。

網友Blue collar認為威爾絲是危險人物「根本不該允許她走在街上，放任這種瘋子在外自由行動會對人們造成威脅！」