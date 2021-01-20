氣成績差不讀書 醉父潑油點火害10歲兒90%燒燙傷

日前於印度的泰倫迦納邦(Telangana)有一名父親因10歲的兒子不讀書，一氣之下竟往他身上潑汽油後點火燃燒，當下雖立即遭身旁親友制止，但還是造成男童全身90%面積嚴重燒燙傷，目前仍在醫院搶救中。

據印度當地媒體《Telanganatoday》報導，事發於本月10日晚間，當時父親巴魯（Balu）喝醉酒回家，發現10歲的兒子查蘭（R Charan）正坐在客廳看電視，便開始大聲責罵他。隨後又要查蘭外出幫他買菸，沒想到等到對方回家時卻突然打了他一巴掌，並大罵他成績差不念書、不準時上學。

對此，當地警方也補充表示，儘管身旁親友不斷制止他，但巴魯仍不斷地毆打兒子，甚至在廚房拿了一瓶松節油往兒子身上倒，並點火後離去。事後，家人雖立即將查蘭送醫治療，但還是造成他全身90%面積嚴重燒燙傷，至今仍在醫院搶救中。