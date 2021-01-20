英疫情結束將面臨性病潮？ 恐出現高度抗藥性的「超級淋病」

英國性健康與愛滋病協會的醫生警告，若未來新冠疫情的情況趨緩，各類社交活動再度開放時，可能會使「淋病」再次爆發，因在去（2019）年12月時便有傳出「超級淋病」的消息，且據世界衛生組織（WHO）警告，在新冠病毒在世界各國流行的期間，皆大量的使用抗生素，使增強抗藥性的性病更難治癒。

據英國媒體《太陽報》報導中說明，英國截至去年2月為止，淋病的確診病例就相較於過去十年上升了249%，梅毒的確診病例也上升了165%，目前是因受新冠疫情的隔離政策下，使社交活動暫停，才使性病感染的情況下降85%。

愛滋病協會的主題麥克索利也對此呼籲，在疫情趨緩、結束封城後能主動到醫院進行檢測，避免傳播性病。他也預測，若英國回到1年前的狀態，可能會有更多人確診淋病及梅毒。

而全球每年約有9000萬人確診淋病，且不只是低開發國家會染病，近期西方國家的染病人數更以驚人的速度增加。雖據愛滋病協會的數據顯示2020年英國有約80%~90%的人減少性行為，但英國感染淋病的機率相較於其他歐洲國家仍高出許多，也預計到2030年將有超過42萬新的病例。

對於目前全球新冠疫情仍十分嚴峻，但因各國目前多為大量使用抗生素以治療新冠病毒，使也需使用抗生素治療的淋病，可能培養出高度抗藥性的「超級淋病」。