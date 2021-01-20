素食市場蓬勃！法國出現首家米其林素食餐廳

法國出現首家米其林素食餐廳！位於法國西南部一家全素餐廳，近期獲得米其林星級認證，成為法國第一家摘星的純素餐廳。由於近年環保意識增加，素食越來越受歡迎，不但需求量大增，也應用在快餐店和一般餐廳，如今高級餐廳也講究素食，商業潛力無窮。

衛報報導，位於法國西南部波爾多附近的ONA餐廳，是一家全素餐廳，由知名廚師克萊爾．瓦來所經營，於18日正式獲得米其林星級認證。此餐廳成立於2016年，當時就主打全素和綠色食材，獲得不少環保人士

和素食愛好者的支持。

瓦來在接受法新社訪問時，接到米其林的通知時他感到十分驚喜，米其林指南的發言人也表示ONA將是第一家獲得星級認證的全素餐廳，雖然米其林本來在去年就針對環保、人權、公平貿易等做出貢獻的餐廳，推出「綠色星級」，瓦來也順利獲得一顆綠色之星，但成為和其他非素食餐廳並列的星級，瓦來的ONA餐廳是史無前例。

但是受到疫情影響，瓦來的餐廳在去年一樣不得不關閉，也曾一度面臨財務危機，即使法國銀行有專門針對廚師和餐飲業推出合適的貸款方案，但經營全素餐廳的業者獲得貸款的機會通常較小，讓他一度感到挫折，「主要是銀行認為素食產業的前景太不確定。」

然而根據Irish Examiner的報導，素食料理和素食產品的需求一直在穩定增加，今年1月份是全球性的素食月Veganuary，註冊參與整個月只吃素的人數來到55萬人，破歷年紀錄，而以愛爾蘭為例，根據市場調查機構Kantar的數據，因為吃素人數增加，去年1月的替代性奶製品（豆奶、燕麥奶等植物奶）銷售額增長了20%，而魚肉家禽類的銷售額則下降了3%，預估今年還會在消長中。

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