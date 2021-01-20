英雄！馬國醫師長期前線抗疫 累趴小睡「穿防護衣」夢中辭世

新冠肺炎疫情自去年起開始在全球爆發，身處第一線的醫療人員努力不懈為防疫努力。然而，近日馬來西亞一名前線醫師因長時間工作操勞，本想趴在桌上小睡片刻，沒想到卻一睡不醒，在睡夢中辭世，令人看了直呼鼻酸。

根據馬國媒體《大都會日報》報導，馬來西亞遺體處理隊（Skuad Pengurusan Jenazah - SPJ Malaysia）日前透過臉書粉專發出一項令人難過的消息。一名醫生阿里諾哈山（Dr. Ali Noor Hassan）由於位處前線防疫崗位，長時間工作操勞，當時原本只想趴在桌上小憩，豈料卻在睡夢中辭世。

依圖片所示，阿里諾哈山因長時間工作而明顯疲憊的趴在桌上，但他身上的防護衣與手套等防疫隔離裝備仍未脫去，就維持著小憩片刻的睡姿驟然離世。

馬來西亞遺體處理隊在粉專發文向其家屬表達慰問，聽聞這件消息的網友們也紛紛表示哀悼致意，「您是馬來西亞永遠的英雄」。