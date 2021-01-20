英雄！馬國醫師長期前線抗疫 累趴小睡「穿防護衣」夢中辭世

聯合新聞網 / 綜合報導
馬來西亞一名醫生阿里諾哈山（Dr. Ali Noor Hassan）由於位處前線防疫崗位，但長時間工作操勞，讓他累得想趴在桌上休息小睡，豈料卻在睡夢中辭世。圖擷自Skuad Pengurusan Jenazah - SPJ Malaysia
馬來西亞一名醫生阿里諾哈山（Dr. Ali Noor Hassan）由於位處前線防疫崗位，但長時間工作操勞，讓他累得想趴在桌上休息小睡，豈料卻在睡夢中辭世。圖擷自Skuad Pengurusan Jenazah - SPJ Malaysia

新冠肺炎疫情自去年起開始在全球爆發，身處第一線的醫療人員努力不懈為防疫努力。然而，近日馬來西亞一名前線醫師因長時間工作操勞，本想趴在桌上小睡片刻，沒想到卻一睡不醒，在睡夢中辭世，令人看了直呼鼻酸。

根據馬國媒體《大都會日報》報導，馬來西亞遺體處理隊（Skuad Pengurusan Jenazah - SPJ Malaysia）日前透過臉書粉專發出一項令人難過的消息。一名醫生阿里諾哈山（Dr. Ali Noor Hassan）由於位處前線防疫崗位，長時間工作操勞，當時原本只想趴在桌上小憩，豈料卻在睡夢中辭世。

依圖片所示，阿里諾哈山因長時間工作而明顯疲憊的趴在桌上，但他身上的防護衣與手套等防疫隔離裝備仍未脫去，就維持著小憩片刻的睡姿驟然離世。

馬來西亞遺體處理隊在粉專發文向其家屬表達慰問，聽聞這件消息的網友們也紛紛表示哀悼致意，「您是馬來西亞永遠的英雄」。

新冠肺炎 馬來西亞 醫師

延伸閱讀

韓版和平醫院！療養院慘遭政府拋棄 確診者「等病床時過世」

疫情失控邊緣？日本單日確診人數屢創新高 網友諷「脫亞入歐」

計算失準！日本確診數打破AI預期 網友酸：Google手下留情

疑似「美國變種病毒」現身！白宮疫情組：傳染力高出50%

相關新聞

英男學生描述他與已婚女師性行為 遭駁：她太矮做不來

英國一名已婚的女性中學教師被控與15歲男學生發生性關係，19日為此出庭受審，律師在交叉詰問時提出，她的身高太矮了，擺不出...

英雄！馬國醫師長期前線抗疫 累趴小睡「穿防護衣」夢中辭世

新冠肺炎疫情自去年起開始在全球爆發，身處第一線的醫療人員努力不懈為防疫努力。然而，近日馬來西亞一名前線醫師因長時間工作操勞，本想趴在桌上小睡片刻，沒想到卻一睡不醒，在睡夢中辭世，令人看了直呼鼻酸。

鬥魂父與子：日本「小學生大相撲」的修行之路

「幼稚園就開始鍛鍊的我，究竟為什麼熱衷於相撲呢？」相撲是歷史悠久且傳統嚴格的日本國粹，除了先天的體格天賦外、反覆而痛苦的高強度修行，也是每個職業力士的修練必經。儘管隨著社會的變遷與各種現代運動的流行，相撲作為日本「國家符號」的影響力，不斷陷入被時代邊緣化的自我恐懼；但在新生代的日本少年中，仍有許多年輕的鬥魂，仍持續燃燒著青春，往夢想巔峰的神聖土俵邁進——像是這組《路透社》紀錄照片中，10歲的江東少年熊谷毬太（Kumagai Kyuta），就是全家追夢賭上一切的「相撲少年」。

你剛攻擊我的村莊？《Coin Master》上癮風潮與以色列遊戲崛起

最近大家應該都有看到這樣的遊戲廣告，許多名人如珍妮佛羅培茲、Cardi B，都在廣告中拼命化身《Coin Master》，不斷向路人朋友尋仇，找到攻擊自己村莊的「兇手」，引起遊戲市場和玩家熱烈的討論。這款遊戲《Coin Master》，是近期在全球掀起許多討論，來自以色列研發商Moon Active的產品。《Coin Master》到底有多紅？根據國外數據分析平台Sensor Tower預估，2020年有6款遊戲的總收入達到10億美金，其中《Coin Master》位列第四，收入主要來自於歐美，而透過近期的廣告宣傳，台灣的營收成績表現也非常好，雙平台的暢銷榜都穩居在前五名。

酒後除了不能開車也不能「滑車」！ 各國裁罰不同

以往很常聽見「喝酒不開車」，而現在也有喝酒不滑車！電動滑板車在街上越來越常見，在英文上雖稱是Ride，但卻與騎乘自行車等人力機械不同，19日英國出現首例女性酒後騎乘電動滑板車遭判停止駕駛。而無獨有偶，南韓上週也有酒後騎電動車的案例，南韓對此也反覆修法，盼能針對這類近年來激增的代步工具，給出確切罰則與騎乘標準。

「紐約最美兄弟檔」 傳奇超模24歲小兒子用藥過量猝死

美國52歲傳奇超模西摩（Stephanie Seymour）的24歲兒子哈利·布朗特（Harry Brant）17日因用藥過量猝死。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。