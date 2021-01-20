酒後除了不能開車也不能「滑車」！ 各國裁罰不同

以往很常聽見「喝酒不開車」，而現在也有喝酒不滑車！電動滑板車在街上越來越常見，在英文上雖稱是Ride，但卻與騎乘自行車等人力機械不同，19日英國出現首例女性酒後騎乘電動滑板車遭判停止駕駛。而無獨有偶，南韓上週也有酒後騎電動車的案例，南韓對此也反覆修法，盼能針對這類近年來激增的代步工具，給出確切罰則與騎乘標準。

英、德比照汽機車

根據《英國廣播公司》報導，英國法庭19日確認判罰一名女子酒後騎乘電動滑板車，直闖紅燈、差點撞上警車，隨後被測出酒精指數為標準值的3倍，為該國首例因酒駕電動車而被判停止駕駛的個案。這位年輕女性12月時喝了2杯蘭姆酒後，認為騎電動滑板車是沒問題的，她的辯護律師甚至提出「當事人駕車速度極慢，不可能構成危險」、「不清楚電動滑板車的法律規定」等辯詞。

最終仍被法院駁回、判罰禁止駕駛2年。法院強調，酒駕不可騎乘動力發動的交通工具，意指電動滑板車與人力踩動的自行車、滑板不同，得遵循現行的交通工具罰則。英國判罰與《德國法規》相同，德國更直接白紙黑字明定，電動滑板車適用於摩托車、汽車的法規標準。

南韓反覆修法

事實上，電動滑板車的爭論近年來，隨著普及度逐漸上升，據《南韓先驅報》報導，上週南韓一名酒後騎乘電動滑板車的男子也被重罰，法院解釋，該名男子此前就有2次酒駕紀錄，而且一度拒絕警察酒測，都

是重罰的參考要素。

但南韓法院也坦承，目前電動滑板車的使用量和普及度逐年增加，當局對特定法律的制定還是不足，此前才修過一次法，原本允許13歲以上的人都能以25公里的速限，騎乘私有的電動滑板車，但近期修改後、預計今年4月上路的新法，未來得有駕照的人才能使用，顯見電動滑板車即便不考慮酒駕問題，光是上路的允許標準就還沒完善。

台灣在這部分則較完善，據法務部法簡字第1000014063號函提到，動力交通工具指非人力（自行車、滑板等）、或獸力（牛車等）作為動力來源的交通工具，法規標準相似於英國判例，電動滑板車也比照一般交通工具辦理。

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