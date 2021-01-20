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「紐約最美兄弟檔」 傳奇超模24歲小兒子用藥過量猝死

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為哈利·布朗特2013年在紐約出席活動。 美聯社資料照
圖為哈利·布朗特2013年在紐約出席活動。 美聯社資料照

美國媒體《紐約時報》（The New York Times）報導，美國52歲傳奇超模西摩（Stephanie Seymour）的24歲兒子哈利·布朗特（Harry Brant）17日因用藥過量猝死。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）指出，哈利原本近期要重返勒戒中心治療他長期的藥物成癮問題。家人在18日聲明中表達惋惜：「再也沒機會看到他未來的成就。」

哈利是西摩跟73歲實業家彼得·布朗特（Peter M. Brant）的小兒子，從小就是時尚藝術盛會的常客，16歲就現身有「時尚界奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）。時尚雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）封他為「小公子」；美國雜誌《紐約》（New York Magazine）則稱他跟他的哥哥彼得·布朗特二世（Peter Brant II）為「紐約市最美的少年兄弟」。

圖為2015年哈利跟哥哥（圖左）出席紐約時裝週紀梵希（Givenchy）時裝秀。 美聯社資料照
圖為2015年哈利跟哥哥（圖左）出席紐約時裝週紀梵希（Givenchy）時裝秀。 美聯社資料照

哈利以突破化妝品及服飾的性別刻板印象聞名，他還是父親的《Interview》雜誌專欄作家，並與他的哥哥在2015和2016年共同為彩妝品牌MAC發表中性系列。

哈利2016年因拒絕支付計程車資被捕，被控盜竊、干預警方辦案以及持有毒品等罪名。他曾就讀巴德學院（Bard College）但中輟。

哈利在稍早接受《W Magazine》訪問中提到：「化妝充滿幻想，能讓自己在某個夜晚化身為另一個角色。我一直都這麼做。」

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