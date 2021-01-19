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搭飛機別喝到這東西！美國空姐曝暗黑真相：非常噁心

聯合新聞網 / 綜合報導
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。示意圖／Ingimage
美國空姐提醒民眾，搭飛機時千萬別喝機上的熱水，因為熱水箱都沒在清洗。示意圖／Ingimage

美國一名空服員近日拍影片勸告民眾，搭飛機時千萬別喝到熱水相關的飲品，並爆料「飛機上的水槽很少清潔，相當噁心」。影片曝光後，引發網友一陣熱議，甚至有前空服員出面作證「她說的100%正確」。

美國空服員卡瑪拉尼（Kat Kamalani）經常在網路上分享生活知識，近日她拍了一段影片，開頭就直言「千萬別在飛機上喝這些東西」，接著表示，她身為空服員，搭機從來不喝熱水，像是茶類、咖啡等飲品，因為機上的熱水箱「太噁爛了」，很少在清洗，「如果你去問空服員，就會知道他們很少會去喝」。

卡瑪拉尼說道，如果父母需要為嬰兒冲泡奶粉，「千萬別把熱水直接倒入奶瓶」，可以向空服員各要一杯礦泉水和熱水，先用礦泉水沖泡奶粉，接著再把奶瓶放入熱水中加溫。

這部片上線僅6天，就累積180萬人瀏覽。有些網友在影片下方留言，質疑卡瑪拉尼是否真的是空服員，「如果熱水箱真的那麼髒，為何空服員都不清理呢？」。但也有自稱曾從事空服員的網友出面護航，「她說的是事實啊！身為前空服員，我可以證明這100%正確」。

曾從事空服員的網友出面證實，卡瑪拉尼的說法百分百正確，飛機上的熱水箱的確噁心。圖翻攝自卡瑪拉尼抖音
曾從事空服員的網友出面證實，卡瑪拉尼的說法百分百正確，飛機上的熱水箱的確噁心。圖翻攝自卡瑪拉尼抖音

空服員 咖啡

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