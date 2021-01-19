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愛犬走失200天！主人憑「藍色玩具」跨越2000公里幸福團聚
寵物走失是不少主人的噩夢，因動物們無法以說話來求助，一旦走失就可能永遠無法回家。然而美國一位幸運的狗飼主竟成功尋回走失約200天的愛犬，並跨越近2000公里的距離重逢，奇蹟般的經歷讓人興奮不已。
飼主利夫賽（Pat Livesay）原本與愛犬Blue一同居於美國田納西州的華盛頓縣，但Blue在去年3月底意外走失，令利夫賽大受打擊，雖然曾四處搜索愛犬蹤影，可惜始終一無所獲。沒多久他因工作關係不得不遷往近2000公里外的德州，尋回Blue的希望似乎越來越渺茫。
而走失的Blue不慎闖入民宅中，屋主通報便送進收容所，職員為牠取名Bone，並且拍下影片上傳至網路，希望能為狗狗找到領養者，神奇的是，機緣巧合下利夫賽的朋友將影片拿給他看，結果影片中的藍色玩具，讓利夫賽聯想到愛犬也有一模一樣的，隨即聯繫收容所。
於是Blue走失了大半年後，終於再次和利夫賽飼主重逢，這幕奇蹟般的相遇感動了收容所的職員們，收容所的職員表示「我們很少看見這般的幸福結局，我們很開心Bone終於回到了主人身邊」。
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文章授權轉載自《香港01》
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