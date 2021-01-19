彈琴自娛卻見對面山頭白霧大起 他轉身逃15秒見證超震撼畫面

近來登山、露營等運動風氣盛行，但山區天氣變化多端，若一不注意可能引發危險。日前，就有一名男遊客到尼泊爾山區賞景，本來想在美麗景色下演奏樂器，沒想到卻意外發現對面山區突然大起濃濃白霧，所幸機警逃離現場才避開了一場意外。

根據陸媒《燃新聞》報導，近日國外一名男遊客到尼泊爾卡普切湖（Kapuche Glacier Lake）欣賞美景，但當他正想拿出吉他，在這美麗景色中盡興表演時，突然發現身後傳來一陣巨響，當他回頭一看才發現山頂一團白色物體往山下緩緩移動，隨後才發現這是十分罕見的雪崩景象，而這段過程全都被他用手機記錄下來了。

由於該男子距離雪崩還有一段距離，於是他先是站在湖邊欣賞積雪緩緩落到山下掀起的濃濃白霧，湖泊中也有一名划著橡皮艇的遊客趕緊划上岸，直到大雪逐漸靠近，他才往高處爬去避難。

大雪掀起的白霧籠罩整座山坡，雪崩產生的水氣讓湖中央出現了一道彩虹，景色十分美麗，讓許多網友看了都忍不住驚嘆「就是你把山彈崩的？」、「這是彈崩了吧」、「這歌唱的得有多難聽…」、「這是雪花還是軟蓬蓬的棉花呀」。