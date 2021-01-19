法麵包師傅絕食抗議11天 成功挽回移民徒弟不被驅離出境

法國一名50歲麵包師傅拉瓦克利（Stéphane Ravacley）日前進行11天絕食抗議，力挺店裡無證移工不被驅逐出境，最後成功達成任務。

美國廣播公司NBC新聞報導，幾內亞移工查奧爾（Laye Fodé Traoré）最近剛滿法國法定成年年齡18歲，被當地政府告知拒絕核發居留證，必須立刻返回他的國家。

任職麵包師傅35年的拉瓦克利當下決定絕食抗議以凸顯制度的「不公正」。拉瓦克利表示人們不能說現在要保護孩子，但到孩子某天生日後就突然終止保護：「如果要保護一個人，就要徹底保護他們。」

拉瓦克利的訴求在社群媒體上發酵，並獲得超過242,000個連署。11日里昂市及聖特拉斯堡市市長，連同奧斯卡影后柯蒂亞（Marion Cotillard）等名人，寫信給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）要求批准查奧爾留在法國。14日查奧爾獲得居留許可。

查奧爾以拉瓦克利及其抗爭為榮，感謝他為自己以及相同處境的人們奮鬥，也謝謝支持他的陌生人。

查奧爾2年前乘坐充氣船，千辛萬苦穿越地中海來到法國。1年後開始在拉瓦克利的店裡當學徒，當時拉瓦克利看到報上關於移民孩童尋找培訓機會以求得移民許可的文章後，決定雇用查奧爾。拉瓦克利稱查奧爾是「模範員工」，總是在凌晨3點到店裡工作，上午9點離開去上學且「疫情期間從不缺勤，完全無懼染疫。」

報導指出，法國每天都有數百萬人購買新鮮的麵包和糕點，拉瓦克利跟查奧爾在疫情期間都被歸類為「第一線工作者」。法國移民署去年公布在第一線工作的移工如果獲得雇主推薦可獲得法國國籍。法國內政部稱截至去年12月已有約2890名移民申請該移民計畫。

但是法國非營利移民協會BAAM主席瑪莉（Heloïse Mary）認為這項計劃只是政府的公關活動，因為數千名在第一線工作的移工仍在等待申請結果：「看看這個國家的麵包師傅為了幫徒弟留在法國必須耗費多少時間，最後還得絕食！這能影響其他未成年的年輕難民嗎？」