英皇室賣襪填補財務漏洞 一雙「賣2千6」引罵：女王織的？

英國新冠肺炎疫情相當嚴峻，死亡人數高居歐洲之冠。英國皇室因觀光人數銳減，導致頓時缺少6,400萬英鎊（約台幣24億4千萬元）收入，因此只能透過英國皇家收藏基金會網站線上販售紀念品，以填補嚴重財務漏洞，但網站上一雙再普通不過的保暖襪竟要價千元，引起網友質疑聲浪不斷。

根據《每日郵報》報導，英國皇家收藏基金會透過線上販售紀念品以彌補財務缺口，但卻見到一雙睡覺穿的保暖襪開價69英鎊（約台幣2,600元），網站標註「100%喀什米爾羊絨織成，穿起來柔軟舒適，是今年聖誕節最完美的禮物」，共有銀灰及米白2色可選，但上頭並沒有皇室標誌，與一般常見的襪子無異卻要價69英鎊，引起網友質疑。

除此之外，網站上也出售保溫瓶與保溫套組合，開價115英鎊（約台幣4,360元），但相較於一般超市販售的類似商品只要5英鎊（約台幣190元），讓網友忍不住狂酸「難道是女王親手織的嗎？」

由於疫情大流行，皇宮暫時關閉對外開放，因此英國皇家收藏基金會的網路商店成了唯一可販售皇室紀念品的通路。根據最新年度報告指出，受到疫情影響，該年度末財政收入將減少6,400萬英鎊，帶來毀滅性傷害，目前已向皇家銀行庫茨（Coutts）緊急貸款2,200萬英鎊（約台幣8億3千萬元），但仍需「大量」減少支出以平衡收支帳目。