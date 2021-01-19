川普娃娃落腳倫敦博物館 市民批「政治色彩太強烈！」

3年前英國倫敦人以巨大的「川普充氣寶寶」抗議美國總統川普到訪，現在這個拿著手機、穿尿布的巨嬰在巡迴全球後，找到它的落腳處了—「英國倫敦博物館 （Museum of London）」。

創作者表示：「雖然我們很高興川普娃娃能跟本尊一起載入歷史，但這還不是故事的結尾。希望川普娃娃在博物館敦促人們繼續抵抗『仇恨政治』，也想藉此呈現川普就任期間發生的政治抵抗。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，博物館館長愛門（Sharon Ament）提到館方3年前就決定收購該物品，強調博物館不帶政治色彩、對美國政治現況也沒想法，「但是這尊娃娃體現了英國典型帶有諷刺意味的幽默感，是倫敦人的回應。」

愛門說洩了氣的充氣娃娃剛抵達博物館，且「正進行檢疫」。愛門指出修復團隊正努力確保這7公尺高的巨型物件能完好保存到後代。

自稱不是川普粉絲的網友Mr Grumplemungus看不出川普寶寶跟以倫敦為主題博物館的關聯，「感覺只是左派人士的主張」。網友ConcernedEnglander也認為倫敦市長同意將川普娃娃列為館藏的心態很「幼稚可悲，不配成為市長。」

網友romft則提到自己雖然不是川普擁護者，但覺得這種行為很冒犯、讓左派仇恨卑鄙的思想持續發酵，批評博物館「怎麼敢說自己沒有政治色彩？」