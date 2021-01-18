哥倫比亞河馬激增 已威脅當地生態

哥倫比亞毒梟艾斯科巴的寵物河馬大量繁殖後代，科學家警告，恐對當地生態系構成威脅。哥倫比亞毒梟艾斯科巴死後，他飼養的河馬因在當地沒有天敵，其後代數量已達80到100隻，且河馬的糞便會令當地湖泊優養化，造成魚類死亡，已對當地生態構成威脅，科學家預測，2040年數量恐激增至1500隻，並表示為阻止大量繁殖，不排除射殺河馬。

河馬大量繁殖

《紐約郵報》報導，據《電訊報》表示，哥倫比亞毒梟艾斯科巴在1993年遭哥國政府射殺後，其私人動物園內的動物幾乎都轉移至其他動物園安置，而他非法走私飼養的4頭河馬則無人理會。報導指出，由於河馬在當地沒有天敵，經大量繁殖後，數量已增至80到100隻。

根據《華盛頓郵報》報導，當地民眾將河馬視為非官方吉祥物，但對科學家而言，牠們是一種生態威脅，不僅會與當地野生動植物競爭、污染當地水道，有時甚至會襲擊人類。科學家表示，快速繁殖的河馬已是地球最大的入侵外來種，預測到2040年，河馬的數量恐激增至1500隻。

管控河馬數量

報導指出，河馬的糞便會令湖泊中的細菌與藻類大量增加，產生優養化，降低水中的含氧量，使其對魚類有毒。聖地牙哥加州大學生態學家修林表示，當地湖泊的含氧量已開始造成魚類死亡，擔憂影響當地的漁業發展。

生態學家NatalyCastelblanco-Martínez說：「沒有人喜歡射擊河馬的主意，但在沒有其他策略的情況下，我們必須接受。」她表示，政府如果早日提供資源，對河馬進行去勢還有可行性，但現在可能僅剩下射殺河馬的選項。

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