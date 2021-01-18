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相親居酒屋主打「女性免費」女客破二位數、男客慘掛零

聯合新聞網 / 綜合報導
有主打相親的居酒屋竟然沒有男客人。圖取自2ch
有主打相親的居酒屋竟然沒有男客人。圖取自2ch

日本近來流行一種特殊的居酒屋「相席屋」，能安排男女相親，而且主打女性消費不用錢。有網友拍下一間相席屋門口的男女入場人數，竟然沒有男客人，直呼實在太尷尬了。

日本相當流行婚活（類似相親或聯誼），除了實體活動或交友app，最近還有居酒屋轉型成「相席屋」，讓想認識對象的男女可以在居酒屋結下良緣。這類居酒屋最大的特色為「女性免費」，女生入內吃喝和相親都不用錢，相較之下男性則必須負擔一筆不小的相親費，通常採計時制。

有網友拍下東京一家名為AISEKIYA的相席屋，門口有電子招牌顯示客人的男女數，女性人數為11位，而男性人數則掛零。網友表示：「太懸殊了吧」、「如果一直都沒有男的進去怎麼辦？」、「一屋子都是想白吃白喝的女子」、「難道是相親市場的縮影？」、「我有認識女生明明有男友，還是想進這種店吃免錢」、「如果有男的進去就可以開後宮了」。

日本特殊的居酒屋「相席屋」，能安排男女在內相親。圖取自AISEKIYA官網
日本特殊的居酒屋「相席屋」，能安排男女在內相親。圖取自AISEKIYA官網

以本文網友拍攝的AISEKIYA新宿店為例，女性除了付500日圓（新台幣134元）的入場費以外（app會員則免費），相親費和飲食都免錢；而男性除了同樣的入場費以外，餐飲雖然也是吃到飽，但須要付每10分鐘600日圓（新台幣160元）的相親費，若要使用VIP室則是60分鐘2000日圓（新台幣540元）。

相親 日本

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