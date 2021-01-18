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日警展示冒牌LV鞋疊成「黃金角度」 網友：比鞋店還專業！

聯合新聞網 / 綜合報導
日警展示查獲的假名牌鞋。圖取自讀賣新聞
日警展示查獲的假名牌鞋。圖取自讀賣新聞

日本警察擺放贓物的方式總讓人有驚豔之處，除了排放相當整齊以外，日前警方查獲名牌鞋贗品，竟將它擺成宛如店內陳列的模樣，引起熱議。

讀賣新聞報導，日本宮城縣警方13日破獲一個販賣贗品的服飾店，38歲男性嫌犯去年12月在NIKE等牌的鞋子上貼上LV標誌的貼紙，以250萬日圓（約新台幣6700元）當作LV的鞋來賣，他供稱因新冠疫情生意變差才出此下策，警方以違反商標法將他逮捕。

雖是一則普通的社會新聞，讀者卻注意到新聞照片，警方以像是鞋子店的陳列方式擺放證物，將單隻鞋以45度角擺在另一隻的上面。網友表示：「看起來像是警察要賣鞋子」、「笑了」、「是要宣傳什麼啦」、「好時髦」、「看的我都想買了」、「假貨比起真品毫不遜色」、「擺的比鞋店還好」。

日本警察陳列贓物的方式常常引起話題，像是整齊排列數以百計的內衣褲，還會照顏色區分，或是將棒球疊成金字塔的形狀等。

日警將棒球贓物疊成金字塔狀。圖取自PTT
日警將棒球贓物疊成金字塔狀。圖取自PTT
日警整齊排列查獲的內衣褲贓物。圖取自PTT
日警整齊排列查獲的內衣褲贓物。圖取自PTT

警察 日本 LV

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