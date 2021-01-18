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日居酒屋嗆「10點喝酒感染率不會變10倍」 照做生意大爆滿

聯合新聞網 / 綜合報導
日本由於疫情升溫，政府發布「緊急事態宣言」，要求店家只能營業至晚間8點，但仍有許多餐飲業者不願遵守。示意圖（歐新社）
日本由於疫情升溫，政府發布「緊急事態宣言」，要求店家只能營業至晚間8點，但仍有許多餐飲業者不願遵守。示意圖（歐新社）

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本在染疫人口不斷攀升下，使得政府不得不宣布「緊急事態宣言」，其中包括要求餐飲店家限縮營業時間。但有店家認為，政府的行為只是「做半套」，不願意遵守宣言規範照常營業，反而生意大爆滿。

根據日本媒體「弁護士ドットコム」報導，因應疫情爆發，日本政府宣布「緊急事態宣言」，要求餐飲業者最多營業至晚間八點，酒水則是最多提供到晚間七點。而東京都為了補償店家的損失，將針對店家發放補助金，金額為一家店一天補助60000日幣（約相當於新台幣16182元）。

然而一家位於新宿的居酒屋，即使在政府發布宣言過後，仍不肯縮短營業時間，照常開到凌晨才收攤。店長表示，有的居酒屋規模較小，店員可能只有一、兩個人，靠六萬日圓補助或許是夠的。但他們的店裡，正職、打工的加一加有20幾人，加上房租等費用，一個月就要燒掉900萬日幣（相當於新台幣242萬7310元），補助金根本是杯水車薪。

該店長痛批，日本政府的對策根本是「做半套」，認為要防堵疫情，就應該要求店家全面關店，並且給予全額賠償。如今要求餐廳只能營業到晚間8點，這個時間設定根本是毫無依據，質疑「難道在10點時喝酒，感染率就會變成10倍嗎」，希望領納稅錢的日本政府能夠好好做事。

報導指出，由於罰金等罰則部分仍在檢討階段，因此即使違規，也沒有確切違法的問題，只是會被政府公布「不遵守規範的店家名稱」，交給民眾判斷而已。但在近日，該居酒屋生意仍是高朋滿座，顯示仍有大多數客人與店長想法雷同。

其他網友也表示「本來補助金就該照店家規模給，一律6萬只是爽到生意差的店」、「我之前吃飯因為時間到了離開原本的店家，卻看到其他還開著的店都大排長龍」、「比起縮短時間，更應該考慮如何防止飛沫和接觸傳染吧」、「可以推廣『GoTo孤獨美食』，一個人默默吃飯打卡上傳不就不怕感染了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 疫情 新冠肺炎 餐飲業

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