來場零廢棄的極簡旅行！「學習減少浪費，才會發現自己所需要的是什麼」

極簡主義者只嚴格審視自己需要的、真正用得到的，而且能從中思考人生的哲理。

隨著新冠肺炎疫情的衝擊和影響，旅行已漸漸成了令人奢侈的渴望，在不能出國、無法到熱門景點人擠人的限制下，日本（Japan）近期出現了以「極簡生活」為體悟的主題旅遊行程──旅行宗旨目的在最「減法」的生活上，重新思考大自然和自我的頓悟，一場你我從沒想過的心靈洗滌，確實令人獲益良多。

一直以來，日本就是全世界落實「極簡主義」（minimalists）信仰最徹底的國家，極簡主義者只嚴格審視自己需要的、真正用得到的，而且能從中思考人生的哲理；畢竟，許多一般人在壓力的積累下，消費似乎成了情緒宣洩的出口，但卻也成為不必要的負擔……

零廢棄生活 上勝町的自然感動

儘管旅行是探索新的景點、感覺和經歷，但通常來說，目的就是為了脫離工作的繁瑣，然而，多數的旅程往往都無法和在地建立更深的聯繫、只是走馬看花，而「INOW」公司並不是這樣。

INOW的全新旅遊計畫建立於日本四國的村莊上勝町，轄內約85％的區域為山林地，為日本最美麗的村莊聯盟成員之一，該村也以著名的零廢棄政策聞名，除了宣導減少使用一次性塑膠製品外，垃圾分類更細分為13類共45個類別，對環境的不遺餘力令人敬佩。

《Japan Times》報導，在INOW所安排的行程裡，參與者必須在兩個星期內，以當地居民的身分居住在村莊中，活動內容因季節而異，有茶葉摘採和藍染研習等活動，而且都必須於回收單位和零廢棄企業中做幾次的輪班。

主辦單位還刻意把行程訂得非常簡單，因為那是故意的，最主要是它們會依據參與者的興趣量身打造活動內容，親身體驗不同的細節。

減少浪費 發現自己需要什麼

INOW創始人分享，「與其將這些行程視為旅遊，不如也可以換個想法，我們希望能注入一些與你生活不同的日常現實，並親自體驗；關鍵在於我們沒有將參與者視為客戶，而是作為居住在當地的居民。」

活動最吸引人的地方，是所有人都必須體驗上勝町的零廢棄生活方式，在INOW房屋中，參與者有義務根據村內的嚴格審核系統將垃圾分類，特別是所有的回收物都必須清洗乾淨，然後自然風乾。

在45種垃圾分類上，是許多人印象最深刻的一塊，在於除了玻璃罐必須依顏色分門別類外，還要了解不同金屬如鋁、鐵、鋼的分別，甚至不同種類的紙質和塑膠。

兒童的玩具是最特別的一環，大多數人都要花一個小時的時間才能分解一個玩具──包含各種螺絲和五顏六色的塑膠。

唯有在這邊經歷過最嚴謹的回收過程，才能認知到自己平常的回收過程有多麼馬虎。

當地人Azuma就說，「零廢棄的生活，就是透過學習如何減少浪費，來發現自己實際上所需要的東西是什麼。」

「零廢棄就是認識自己，這關乎什麼對你來說最重要，而你願意花時間、精力和金錢，使自己的生活感到幸福和充實。」

和自然和諧共處的幸福魅力

主辦單位也分享，在這邊生活兩個星期的過程，不可避免的都會使人進行另一種改變，「也許很多人往往都在便利商店解決三餐，但這邊沒有超商，所以必須自己做飯，嘗試自給自足的生活。」

就有參與者說，「當我第一次來到上勝町時，最讓我印象深刻的是人如何與自然完美的交織在這我所見過荒涼的文明中，它有社區，但一切都是這麼和諧共處。」

於是，在這樣的生活上，你可以過著安靜卻富有啟發性的生活，你可以與激進主義者Atsuko Watanabe一起享用早餐，或與版畫家Osamu Nakamura討論藝術和哲學。

INOW的魅力對某些人來說可能會感到非常沮喪：與旅行不同，這邊的行程幾乎沒有真正的行程表，而且活動常常在最後一刻改變。此外，並不是每個人都可以在這邊花上兩週的時間，那些不開車的人會發現上勝町缺乏基礎交通設施的限制令人頭疼──最近的超市還要開車下山超過10公里。

活在當下的人生體悟

不過，上勝町的生活通常是學習活在當下的事情，而不是太拘泥於特定的結果，即便活動過程中出現變化，也還是要從事其它活動，像是朔溪、探索森林、參與社區課程等，過去的參與者都覺得兩週的時間完全不夠。

在人生有限的時間中，你我常常會莫名地停留在後悔的事物，進而難以向前邁進，對未來的生活無法更具體的規劃和期待。

然而，真正的生活感受，應該是要專注在自我有興趣、有價值的信念上，而這種目標不需要他人來定義，全在於自我的決定。與其花費太多時間在不重要的人身上，倒不如把握光陰，和真正重要的人營造幸福，過著快樂又簡約的生活。

（作者／魯皓平 本文出自2021.1.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）