中澳交惡波及龍蝦出口轉往內銷 澳洲民眾：餐餐吃到膩

中澳兩國爭端日益惡化，貿易戰持續延燒，中國對於澳洲進口的貨物百般刁難，除了葡萄酒產業受到懲罰性關稅影響外，就連「龍蝦」也受到影響，過去中國都會從澳洲進口大量龍蝦，但隨著中國市場禁止進口，澳洲國內的龍蝦也變得供過於求，導致澳洲民眾已經吃到「厭倦」。

根據《 香港經濟日報 》報導，在中國與澳洲貿易戰白熱化之際，澳洲龍蝦首當其衝受到影響，儘管龍蝦業者為了避免虧損早早轉為內銷，但還是無法降低損失，更有澳洲人抱怨已經吃龍蝦吃到膩，餐餐都是龍蝦，希望能有廚師發揮創意，讓龍蝦能有更多樣的烹調方法。

報導中提到，澳洲價值最高的「西部岩龍蝦（Western Rock Lobster）」過去出口比重高達95%大多銷往中國，但現今這些龍蝦紛紛轉往內銷，改賣給澳洲國內的消費者，價格也瞬間跌了一半。

為了減少龍蝦養殖業者的損失，去年（2020）聖誕節前夕，數百位民眾在龍蝦批發商Catalano’s Seafood（卡達拉諾海鮮）旗下一家店排隊，為的就是可以買到平價的龍蝦。該批發商營運經理表示，現在一戶人家買30隻龍蝦已經不稀奇，10、15和20這些數字很常見。

正因為如此，澳洲民眾也開始對龍蝦料理感到厭倦，一名澳洲廚師山姆提到，「我正嘗試找尋其他烹調龍蝦的方法，因為吃了太多龍蝦，所以現在看到龍蝦已經沒什麼胃口」。澳洲現在甚至還出現「龍蝦烹飪比賽」，就是希望能找到各種烹調方式。