聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本5男學生闖結冰池塘玩自拍 冰面突碎裂15歲少年喪命
拍照「打卡」成為了現代人的生活習慣，但不少人卻不顧自身安危進行「死亡打卡」！日本埼玉縣小岩井飯能市早前發生恐怖自拍致命事故，一群高中男生放學後潛入學校附近已封鎖的高爾夫球場玩耍，其中5人走到結了冰的池塘上自拍，但冰層疑似承受不起眾人重量而突然裂開，5人均直墮冷徹入骨的水中，其中1名男生死亡。
根據《 Prime News 》報導，事發於日本埼玉縣小岩井飯能市，5名墮入湖大的男生在自由之森學園高中部讀書，他們在池塘上自拍期間，冰層突然裂開，全部人均跌入水池中。其後學生們都竭盡全力游上岸，但發現有1名15歲同學不知所蹤，於是報警。
當埼玉縣飯能署接獲通知後，立即派出救援專員前往事發地點搜救，但在時發1個半小時才把遇溺學生救起，並將他馬上送往醫院搶救，最終證實已經死亡。
新聞報導播出後，事件引起網友熱烈的討論，「很震驚母校有學生意外死亡，但為了自拍而非法進入水池，可算是自作自受」、「最近常在社交平台看見這種在冰上的自拍，學生大概不知道這麼危險吧。」，更有網友寫下精警評論「拍照是將一瞬間化為永恆的魔法，無知是將永遠化為一瞬的詛咒」，不少網友呼籲大家自拍時要以安全為優先考慮，不要為一張相片而冒上生命危險。
延伸閱讀：
日本名家逼真LEGO版《神奈川衝浪裏》 「神還原」連浪花及船上漁民
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言