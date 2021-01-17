日本民眾暴雪下苦中作樂 狂鏟雪掘隧道成雪牆美景

日本早前下暴雪，多區街道及民居等佈滿積雪，有網友日前於推特（Twitter）上載片段，表示家門前一直積雪，甚至高過一個人，於是靈機一動在積雪中掘出一條路，成功變成一條白茫茫又神秘的雪之隧道。有留言驚訝畫面猶如出門就去到立山黑部大雪谷觀看雪牆美景，而且還竟然是徒手拿鐵鏟完成，可見花了很多時間才完成。

該網友於推特上載片段，表示日前終於掘出一條雪之隧道。原PO解釋，其實屋頂上的積雪也未清走，加上地主懶得清除屋外的積雪，結果令雪越積越厚，甚至高過一個人，最後更堵塞了出門的道路。原PO就靠自己拿鐵鏟連日掘雪，成功掘出一條「隧道」，而盡頭是馬路旁的行人道。

照片更以第一視角帶領大家走進「隧道」，不少網友表示有趣，紛紛表示很想去參觀，「很像迷宮」、「應該是好玩的感覺」、「可以來玩一下嗎」、「積雪太高吧」、「辛苦原PO了」。而且不少人驚訝樓主拍下的畫面儼如日本著名景點立山黑部大雪谷的雪牆，「看起來像立山黑部阿爾卑斯山脈路線」，讚嘆原PO在家門前打造出絕世美景。

立山黑部的大雪牆可以達20米。圖／たびらい

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文章授權轉載自《香港01》