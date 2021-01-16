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花花公子女模靠自慰每週燒2000大卡 網驚：不可思議

聯合新聞網 / 綜合報導
佩雷拉（Nathali Pereira）稱自己靠自慰的方式，每周可消耗2000大卡熱量。圖擷自「nattanajura」Instagram
佩雷拉（Nathali Pereira）稱自己靠自慰的方式，每周可消耗2000大卡熱量。圖擷自「nattanajura」Instagram

花花公子雜誌女模特佩雷拉（Nathali Pereira）最近向媒體表示，自己靠著自慰的方式每週消耗了2000大卡的熱量，且長久以來以此替代在跑步機上運動的方式，不過消息一出後，她的不少粉絲都認為不可能，雖然有相關學者和健康網站證實自慰可燃燒卡路里，但對比佩雷拉說的數字相差甚遠。

根據「每日星報」報導，花花公子模特，同時也是巴西小姐的佩雷拉透露自己的減肥妙招，她稱自己靠著手淫的方式每週消耗了2000大卡熱量，她說「手淫會消耗卡路里，每次平均可能消耗69大卡，而這在跑步機上跑步要花幾分鐘的時間」，佩雷拉表示自慰會隨著心率的增加消耗卡路里，獲得減肥的好處，但僅靠3分鐘的手淫是不夠的，還需要花更多時間。

佩雷拉說，「通過這個技巧，我每週可能消耗多達2000大卡的熱量」，不過此話一出，許多人紛紛提出質疑，因為科學家雖指出自慰可釋放內啡肽（endorphins），促進整體健康，且根據Healthline健康網站表示，一次頂多消耗5至6大卡的熱量，與佩雷拉說的數據不吻合，差異太大。不過佩雷拉仍堅持自己的想法，並貼出一系列性感照片，展示自己的身材佐證。

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