19歲鮮肉激戰主管！想辭職被挽留「不工作也行」 讓他猶豫了

國外一名年輕男子和女主管維持4個月的性關係，令人意想不到的是，當他告知對方自已想離開公司時，主管竟極力挽留並開出「上班不工作也可以」的條件，讓他猶豫是否該結束這段關係。

根據外媒報導，近日一名19年歲男子在美國論壇Reddit發文，並表示去年9月在電話服務中心當銷售員，由於一直無法達到最低業績目標，因此擔心自己面臨開除命運，後來某天和同事及46歲的女主管米雪兒（Michelle）去酒吧狂歡，結果兩人發生肉體關係，時間更是長達4個月。

不過，最近他萌生離職念頭，並將想法告訴對方，沒想到米雪兒竟哀求他別離開，甚至聲明只要留下來不工作也沒關係。男子透露，米雪兒開出此條件是怕兩人不會再見面，因此他不知該如何是好，於是發文請教網友的意見。

貼文一出，網友留言回應，「換一份新工作，履歷也會比較好看」、「應該找律師控告主管性騷擾」、「這是性騷擾，你只有19歲，主管則是46歲」、「找下一份工作對你比較好，心情和壓力也會比較小」。