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女大生肢解案新聞傳淒厲哭聲 7年後查出兇手早有報應？

香港01 / 夏洛特
2009年日本曾發生被指有靈異色彩的「島根女大學生屍體遺棄事件」。（網上圖片）
2009年日本曾發生被指有靈異色彩的「島根女大學生屍體遺棄事件」。（網上圖片）

莫非是「因果循環，報應不爽」？2009年日本島根縣有女大學生被人殘殺肢解，及後有新聞直播報道時，接收到長達5秒且疑似是女性的淒厲哭聲，說：「真的好痛啊…為什麼偏偏是我！」。7年後警方查出真兇原來早在案發兩天後離奇身亡，種種事跡使不少人感到毛骨悚然，認為兇手可能被女大學生的冤魂報復，案件一時間顯得相當靈異。

專門分享奇案的Youtuber「小烏」曾講解這宗詭異血案。事源2009年10月，日本香川縣一對老夫婦報警稱，他們在島根縣立大學就讀的19歲女兒平岡無故失聯。事隔數天，有男子於廣島縣的臥龍山頂附近採菇，意外發現一顆人類頭顱，遂慌忙下山報案。

警方接報到場後赫見頭顱已腐爛至難以辨認，其餘殘肢則分別散落在山中多處，包括同月7日在林道入口處發現死者的左大腿骨；8日再於頭顱發現處附近找到沒有四肢的主軀幹；9日找到左腳踝；至19日時在動物排泄物中找到死者的指甲與骨塊。

動物糞便內撿獲人類指甲

經DNA比對後，證實死者便是早前香川縣夫婦報稱失蹤的女兒平岡都，她生前疑遭虐待及性侵，不單臉部有多處被毆打留下的瘀青，更有受踩踏痕跡；頭顱僅餘的脖部位置也有勒痕與指甲抓痕。

最慘不忍睹的是被砍下四肢的主軀幹，表面曾被燃燒，內臟更被掏空，就連乳房與生殖器官都被割走；另大腿骨也有被削下痕跡。由於肢解手法極為兇殘，有指初時很多警員不敢直視平岡都的遺體，甚至一度提出「死者在山上被猛獸殺害」的說法。

離奇的是，當時有新聞報道平岡都身亡的消息，現場轉播的片段中竟然出現了長達5秒，且疑似是女性哀嚎的聲音說：「真的好痛啊…為什麼偏偏是我。」（「凄い痛かった…どうして私だけ…。」），令案件一時間引起不少恐慌。但也有人基於那女聲太清晰的緣故，質疑影片有後期加工之嫌。

另一邊廂，警方最初往平岡都交友不慎方向追查，惟調查後卻發現她生活圈子健康，自香川縣高中畢業後，便獨自搬往島根縣入讀位當地縣立大學，學業成績優秀，交友範圍離不開同學或社團的人，也沒有拍拖對象。

唯一線索只有平岡都生前在上班地點的最後身影。據閉路電視影片所見，平岡都在10月26日晚上約9時15分左右，身穿黑白相間配帽連身裙、手拿垃圾袋離開，看似準備返家。然而，此後卻未有鏡頭拍到平岡都的身影，案情也由此陷入膠着狀態，直至7年後才出現曙光。

性犯罪記錄兇手

警方在2016年才注意到，性犯罪記錄是他們此前忽略的調查方向。經篩查後，發現案發時33歲、從事太陽能電板銷售員的男子矢野富榮最有可疑。根據記錄，矢野早在2004年因3宗在東京衫並區、福岡兩地襲擊女性案件，被判3年6個月；2009年出獄後始返回故鄉益田市，並在案發現場附近的太陽能電板公司工作，後於同年11月6日，即平岡都屍體被發現後兩日，因車禍死亡。

由於矢野長相英俊，警方一開始公布其照片時，許多人表示難以相信他就是殘殺平岡的兇手。據其友人及同事描述，矢野平日待人有禮，學生時期成績不錯，且擁有柔道黑帶資格，可說是文武雙全，完全看不出他前科累累。

兇手矢野富榮長相曝光後，被指外貌姣好。（網上圖片）
兇手矢野富榮長相曝光後，被指外貌姣好。（網上圖片）

警方透露，矢野富榮車禍身亡時所駕駛的車輛，曾於2009年10月26日，即平岡失蹤當晚至隔日凌晨，行經屍體發現地點附近的道路。

更關鍵的是，警方從矢野富榮的弟弟手上取得數碼相機與USB後，復原了遭刪除的57張照片，當中有平岡被殺經過記錄，包括多張死者被綑綁、倒在矢野家中浴室的畫面；也有死者頸上絞痕近照、矢野自己的腳，以及死者僅剩頭顱的畫面。

殺人後受報應？

至此，終於確定矢野富榮的兇手身份，但鑑於他在案發後不久車禍身亡，法院只能判處他「不起訴處分」。另由於矢野富榮死亡日子過於接近平岡被肢解時間，不少人表示案情發展讓人細思極恐，懷疑是後者化身冤魂向前者索命，更累及當時同車的母親要共赴黃泉。

另外，由於矢野富榮整個肢解過程繁瑣，加上警方未有進一步披露更多案情，有人質疑兇手或許不只矢野一人，說不定背後還牽涉人體器官買賣等犯罪可能。不過，隨着涉事者皆已過世，真相到底是否世人所見的那樣，已無從稽考。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】

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文章授權轉載自《香港01》

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