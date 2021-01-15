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她自拍美景卻墜入急流被「吞噬」 親友目睹尖叫來不及救援
印度東部沿海城邦奧里薩邦（Odisha）日前發生一起駭人意外！普拉亞帕蒂（Nirupama Prajapati）與親友來到卡納孔德（Kanakund）欣賞河畔美景，但當她專心尋找自拍角度時卻意外落水，她瞬間就被湍急河水淹沒。意外落水的驚險時刻剛好被一旁的友人紀錄下來，該影片在網上瘋傳。
根據《太陽報》報導，據網路影片所示，普拉亞帕蒂當時站在最靠近急流旁的岩石上，她專注尋找適合的自拍角度，但她身後一名男性卻在岩石間移動時疑似不慎腳滑跌倒，普拉亞帕蒂遭到波及而重心不穩，整個人摔進湍急水流中，瞬間被沖走不見人影。
身旁的親友眼睜睜看著普拉亞帕蒂被水流衝走，嚇得驚聲尖叫，但卻都來不及伸手救回她。最終，親友與消防人員連夜搜索22個小時後，才在距離400公尺外的岩石夾縫中找到她的屍體。
然而，這已不是奧里薩邦首次發生遊客自拍意外身亡的事件。2018年時，就有一名遊客在自拍時疑似挑釁野熊，而遭野熊襲擊的恐怖案件。
Shocking-Viral Video of #Sundargarh Girl’s Drowning Death Scene While Taking Selfie At Picnic Spot from atop slippery #rock— Suffian سفیان (@iamsuffian) January 11, 2021
This captured video taken by one of her friends vividly depicts the deceased girl#Odisha #SelfieShocker pic.twitter.com/WxyEyFV0xJ
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