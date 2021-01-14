星巴克因員工染疫停業獲常客溫暖留言 店員：必能跨越困境
2020年11月25日至12月3日的9天期間，日本某間星巴克的店鋪曾經暫時停業。而這是因為有員工感染了新型冠狀病毒的緣故。
在營業時收到此通知的47歲店長安野史朗，馬上開始準備關店。並在入口的玻璃門上張貼了「店鋪停業公告」。公告上寫著：「為了最優先確保顧客及員工的安全，因此將暫時停業。等到能夠確保安全性後，將重啟營業。」
停業第6天的11月30日。安野前往店鋪後，發現在「公告」的附近貼有2張便條紙。1張上面寫著：「我是經常2個人一起來店裡的人。加油。」讀著訊息，安野腦中浮現了常客的臉龐。在他要回去的時候，便條紙增加到了4張。
而在停業期間的最後則來到了20張以上。「這裡的星巴克，在我痛苦的時候，一直給了我很多支持」、「不要輸給新型冠狀病毒 恢復活力的話 請再幫我沖美味的咖啡喔！」竟然有這麼多人掛心著店鋪。安野如此想著，便感到心頭暖了起來。
重啟營業的12月4日，店面裡設置了留言板。而在寫著「停業時收到了許多訊息 真的非常感謝」的下方，則是將先前收到的便條紙貼在一起。造訪店鋪的顧客說著「盡是溫暖的訊息呢」、「我一直等著開店喔。一直以來謝謝你們」。而製作留言板的女性則表示，現在覺得「如果與這間店的大家還有顧客一起的話，我相信一定能夠跨越困境」。
延伸閱讀：
《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言