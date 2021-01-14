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驗屍結果出爐！菲國空姐死因非「性侵致死」 家屬哭：難接受

聯合新聞網 / 綜合報導
菲籍23歲空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）驗屍結果出爐。擷自達塞拉IG
菲籍23歲空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）驗屍結果出爐。擷自達塞拉IG

菲籍23歲空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜與11名同事及友人集體到飯店慶祝，卻疑似遭到集體性侵致死。而現在官方驗屍的結果出爐，達塞拉死因為「動脈瘤破裂」，並非「性侵」，這也讓達塞拉的母親完全無法接受。

綜合外媒報導，達塞拉跨年當天身穿細肩小禮服，與11名男子共同狂歡，有監視器拍到她與其中一名男子在開趴前熱吻，但派對結束後，卻疑似死亡呈屍僵狀態，並被同名男子抬出房間。而隔日就被發現她陳屍浴缸，且下體留有精液與撕裂傷，身上也有瘀青，疑似被輪流性侵。

而跟她開趴的11名男子中，有3人遭逮，其餘8名逃走。不過事後有嫌犯跳出來喊冤，稱自己是「同性戀」，後來加上檢方認定證據不足，無法確切證明達賽拉是否遭到性侵或他殺，3嫌於是遭到釋放。

現在驗屍報告出爐了，達塞拉死於「動脈瘤破裂」，並非「性侵」。達塞拉母親面對這樣的結果難以接受，她悲痛指出，屍檢報告完全沒提到女兒遭受的撕裂傷和瘀青，看著女兒的身體，都會感受到她的痛苦，只不過達塞拉已經死了，無法再說話了。

據了解，菲國調查局（NBI）目前已聲明，遺體因為遭到汙染，驗屍蒐集的證據有可能會變質，但官方並未因此放棄。目前屍體已做防腐處理，也會進行第2次驗屍，結果最快幾天後能出爐。

凌晨3時22分，畫面中的達塞拉在走廊上與3名男子聊天，可看到戴塞拉與男子們有摟肩、嬉鬧等肢體接觸。YOUTUBE／JaySpeak TV
凌晨3時22分，畫面中的達塞拉在走廊上與3名男子聊天，可看到戴塞拉與男子們有摟肩、嬉鬧等肢體接觸。YOUTUBE／JaySpeak TV

凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

性侵 空姐

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