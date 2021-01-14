聽新聞
test
0:00 / 0:00
驗屍結果出爐！菲國空姐死因非「性侵致死」 家屬哭：難接受
菲籍23歲空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜與11名同事及友人集體到飯店慶祝，卻疑似遭到集體性侵致死。而現在官方驗屍的結果出爐，達塞拉死因為「動脈瘤破裂」，並非「性侵」，這也讓達塞拉的母親完全無法接受。
綜合外媒報導，達塞拉跨年當天身穿細肩小禮服，與11名男子共同狂歡，有監視器拍到她與其中一名男子在開趴前熱吻，但派對結束後，卻疑似死亡呈屍僵狀態，並被同名男子抬出房間。而隔日就被發現她陳屍浴缸，且下體留有精液與撕裂傷，身上也有瘀青，疑似被輪流性侵。
而跟她開趴的11名男子中，有3人遭逮，其餘8名逃走。不過事後有嫌犯跳出來喊冤，稱自己是「同性戀」，後來加上檢方認定證據不足，無法確切證明達賽拉是否遭到性侵或他殺，3嫌於是遭到釋放。
現在驗屍報告出爐了，達塞拉死於「動脈瘤破裂」，並非「性侵」。達塞拉母親面對這樣的結果難以接受，她悲痛指出，屍檢報告完全沒提到女兒遭受的撕裂傷和瘀青，看著女兒的身體，都會感受到她的痛苦，只不過達塞拉已經死了，無法再說話了。
據了解，菲國調查局（NBI）目前已聲明，遺體因為遭到汙染，驗屍蒐集的證據有可能會變質，但官方並未因此放棄。目前屍體已做防腐處理，也會進行第2次驗屍，結果最快幾天後能出爐。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言