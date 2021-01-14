塑膠污染遍全球 北極海域現蹤跡

人類的塑膠污染無遠弗屆。加拿大最新研究發現，在遙遠的北極海域竟也有塑膠纖維的蹤跡，專家分析，應是來自歐洲與北美地區民眾洗衣服所剝落的塑膠纖維，隨著海水洋流與風力一路飄向遙遠的北極。過去研究也曾指出，不管是海底深處或地球第一高峰都找得到塑膠的蹤跡，人類污然範圍擴大，恐嚴重衝擊生態。

高山、海溝都有塑膠

《衛報》報導，加拿大海洋保護協會在北極地區共97處海水取得樣本分析，結果發現其中有96處都發現微型塑膠蹤跡，其中92%屬於纖維、73%則屬於衣服常用的聚酯，而且其中多數樣本都是從海面下3~8公尺深度取得，該範圍是許多海洋生物食物來源。

研究人員羅斯指出，3~8公尺海面下是屬於生物性重要地區，浮游藻類、浮游動物、魚類、海鳥與海洋哺乳動物都在哪裡爭相尋找食物，而且海龜、信天翁、海豹及鯨魚也都傳出曾死於塑膠的案例。

且隨著地球最深處馬里亞納海溝與最高處聖母峰都出現塑膠，也顯示人類污染地球的範圍不斷擴大。稍早另一項研究也指出，美國與加拿大民眾因為洗衣服所流出的塑膠纖維，每年有3,500噸會流到北極水域。

衣服塑膠纖維投入海

據《CNN》報導，衣服中3分之2的原料是由合成材料製成，其中包括聚酯、尼龍和丙烯酸。小型的合成纖維會從工廠廢水或人類洗衣服排到供水系統，雖然廢水處理廠能捕捉大部分，但仍有不少塑膠微粒最終進入河川、水道與海洋。

這次研究範圍是從挪威開始，一路進入北極到北極群島及往西進入波弗特海。專家預估，目前整個北極地區，每立方公尺海水就有40個微塑膠粒子。

對此，羅斯認為，外界越來越認知到，製衣業者不只應該去檢查用水、染劑、化學物質與污染排放的概況，也應該去關心排出的纖維以及產品壽命的背後問題。

本次研究結果刊登在《自然-通訊》期刊。

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